'Možda ću ja biti vuk!' Manja drugi duelist, a Davor opet izbjegava odgovornost?

Atmosfera na 'Farmi' postaje sve zategnutija, a lojalnosti se testiraju svakim novim glasanjem. Manja, koja se često borila rame uz rame s Davorom, Manuelom i Dariom, ovaj put završava s najviše glasova. No Davor, umjesto da stane uz nju, daje svoj glas Rebecci. Manuela ne skriva frustraciju: "Daj glas onom kojem misliš da trebaš, jer tvoj glas stvarno nekad može promijenit tok. Ja mislim da je to strah od zamjeranja."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!