'Možda sam podcijenjen, ali dokazat ću da zaslužujem titulu!' Mario i Ivan otvorili finale 'Farme'

Veliko finale 'Farme' otvoreno je dvobojem koji je odmah podigao atmosferu, prvi su se u areni suočili Mario i Ivan. Borba za ključ superfinala nije nimalo laka: natjecatelji moraju proći fizički i tehnički zahtjevan poligon, složiti mlin koji funkcionira i kroz njega napuniti vrč vodom, tek kada voda dosegne vrh, mogu uzeti ključ koji vodi ravno u završnicu.

Mario je već u startu pokazao koliko mu znači ova borba, istaknuvši da ga mnogi možda podcjenjuju, ali da upravo zato ima još veći motiv: "Izbacio sam neke protivnike već prije i mislim da i u ovoj igri, iako sam možda malo podcijenjen, dokazat ću da jedan gradski dečko itekako zaslužuje nositi titulu pobjednika 'Farme'."

S druge strane, Ivan je odlučio sam birati svog protivnika, i odabrao Marija. Ipak, brzo je priznao da bi dvoboj mogao biti neizvjestan: "Kad ga vidim ovako, on je dosta sposoban pa će možda biti tijesna igra." S ovim dvobojem započeo je završni niz okršaja u kojem će svaki od šest finalista dobiti svoju šansu, no samo troje njih ulazi u superfinale. Nakon Ivana i Marija, na red dolaze Darko i Dario, a zatim Rebecca i Nikolina.

