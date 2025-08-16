Emisije
Farma

Najburniji tjedan 'Farme' dosad: Neočekivane izdaje i obnova starih saveza

Kako se 'Farma' bliži samom kraju, napetosti su dosegle vrhunac. Ovoga tjedna vidjeli smo povratak starih saveza, iznenadne izdaje, emotivne trenutke i poteze koji će zauvijek promijeniti tijek igre

RTL.hr
16.08.2025 21:00

Tjedan je započeo iznenađenjem kada je Manuela po treći put postala vođa. Odluku joj je prepustila Manja, ispunivši obećanje dano prije njezina odlaska iz arene. Nova vođa odmah je najavila čvršću disciplinu: "Nema više ljenčarenja, prigovaranja, ogovaranja, spletkarenja. Ekipa, to je to!"  U duelu slugu smo svjedočili dvoboju Maria i Rebecce, gdje je Mario bez većih poteškoća odnio pobjedu u slaganju puzli.

Rebecca sada nosi dva kaznena glasa, a Mario se vratio u tajanstvenu kolibu, sve bliže finalu. Ondje je dovršio zagonetku, no odlučio sve čuvati za sebe: "Brinut ću se za svoja leđa."

I dok je Mario radio na svojoj igri, kuću su potresle drame oko glasanja. Davor je postao duelist, razočaran što ga bivši saveznici nisu podržali. Manuela nije skrivala tugu: "Ne mogu vjerovati da mi on odlazi u arenu."

U isto vrijeme, tajni savez Maria i Doroteje puknuo je pred sam kraj, Mario je odlučio prešutjeti svojoj partnerici da ima kartu za finale.

Još veći šok uslijedio je kada je Mario to javno priznao pred svima, netom prije arene. Dora je ostala bez riječi: "Bez mene možda ne bi ni došao tu gdje je došao."

Vrhunac tjedna bio je emotivan dvoboj između Davora i Darija. Nekadašnji saveznici, koji su na imanje došli zajedno, našli su se jedan protiv drugoga. Dario je odnio pobjedu, ali s gorčinom: "Izgubio sam prijatelja, vraćam se u kuću kao samac."

Finale je sve bliže, a nakon tjedna punog izdaja, neočekivanih poteza i emotivnih rastanaka, idući dani na 'Farmi' bit će još napetiji.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

