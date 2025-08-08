Emisije
Farma

Najemotivnija epizoda 'Farme': Pogledajte poruke koje su rasplakale kandidate

Umjesto očekivanog filma, farmeri su dobili poruke podrške svojih najbližih i nitko nije ostao ravnodušan

RTL.hr
08.08.2025 16:00

Kandidati 'Farme' su očekivali opuštanje uz film, no ono što ih je dočekalo potpuno ih je razoružalo. Na ekranu su se pojavile video poruke njihovih obitelji, prijatelja i partnera. Čak su i farmeri koji su se do sada držali hladno i rezervirano, poput Darka, pokazali svoju emotivnu stranu. "Darko je jako emotivna osoba, očekivala sam da će pustiti suzu," priznala je Dora.

Mario, Nikolina, Darko, Farma
Mario, Nikolina, Darko, Farma FOTO: RTL

A Nikolina je dodala: "Lijepo je kad muškarac pokaže svoje prave emocije." Ova epizoda otkriva jednu sasvim novu stranu svih farmera, onu ranjivu i iskrenu.

Farma

Miljenik gledatelja 'Farme' u suzama: Ivan doznaje da postaje otac sina!

