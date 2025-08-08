Najemotivnija epizoda 'Farme': Pogledajte poruke koje su rasplakale kandidate

Kandidati 'Farme' su očekivali opuštanje uz film, no ono što ih je dočekalo potpuno ih je razoružalo. Na ekranu su se pojavile video poruke njihovih obitelji, prijatelja i partnera. Čak su i farmeri koji su se do sada držali hladno i rezervirano, poput Darka, pokazali svoju emotivnu stranu. "Darko je jako emotivna osoba, očekivala sam da će pustiti suzu," priznala je Dora.

A Nikolina je dodala: "Lijepo je kad muškarac pokaže svoje prave emocije." Ova epizoda otkriva jednu sasvim novu stranu svih farmera, onu ranjivu i iskrenu.

Gledaj nove epizode prije svih - samo na platformi Voyo!