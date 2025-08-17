Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Najemotivniji trenuci 'Farme': Od suza radosnica do trenutaka potpune samoće

Ispod strategija, izazova i borbe za opstanak, na 'Farmi' se kriju priče o prijateljstvu, obitelji i iskrenim emocijama koje otkrivaju drugu stranu kandidata

RTL.hr
17.08.2025 22:00

Iako Farma' često izgleda kao neprekidna borba za opstanak i nadmudrivanje klanova, sezona je donijela niz trenutaka u kojima su kandidati pokazali svoju ljudsku stranu. Kada su kandidati iznenada dobili videoporuke svojih najbližih. Među onima koje je to posebno pogodilo bila je Manuela, kojoj su riječi podrške izvana probudile snažnu tugu. Emocije su postale još intenzivnije kada su se na imanju počeli pojavljivati članovi obitelji. 

No 'Farma' je i mjesto teških rastanaka. Jedan od njih bio je odlazak Štefa, kojeg je iz igre izbacio njegov blizak prijatelj Dario. Iako su zajedno prošli mnogo toga, igra ih je razdvojila, a Štef je kuću napustio sa žaljenjem što nije uspio pokazati svoj puni potencijal. Slična tuga prati gotovo svaki oproštaj na imanju, bez obzira na odnose iz prošlosti.

Usred intenzivnih klanskih igara kandidati su se znali osjećati odbačeno i iscrpljeno, preispitujući svoje odluke i tražeći dodatnu snagu za nastavak. Ta borba iznutra ponekad je teža od samih fizičkih zadataka.

Kroz sezonu su i Manuela i Iman doživjele trenutke potpune usamljenosti.

Marinko, često viđen kao hladan i fokusiran, pokazao je svoju emotivnu stranu. Time je podsjetio da je 'Farma' osim natjecanja i priča o ljudima, odnosima i vezama koje nadilaze samu igru.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

farma voyo
Farma

Neprepoznatljivi mentor Marinko! Pogledajte kako je izgledao s dugom i gustom bradom

Farma

Povratnici protiv finalista: Šestero najboljih ne zna što ih očekuje u završnom tjednu

Moglo bi te zanimati

Finale 'Farme' se bliži: Kome će se planovi opasno poremetiti?

Rebecca u svom neustrašivom izdanju: 'Slomit ću se do kraja, ali ću ga završiti!'

'Što Farma spoji, neka nitko ne rastavi!' Ceremonija koja je zbližila dvije matice klana

Tko je prvi finalist Farme? Dok ostali kalkuliraju, jednom će se kandidatu osmjehnuti sreća!

Darkova majka otkrila njegovu tajnu na 'Farmi': 'Žene se same lijepe za njega!'

Borba je sve žustrija! Jedna kandidatkinja napustila 'Farmu': 'Dala sam sve od sebe'