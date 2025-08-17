Najemotivniji trenuci 'Farme': Od suza radosnica do trenutaka potpune samoće

Ispod strategija, izazova i borbe za opstanak, na 'Farmi' se kriju priče o prijateljstvu, obitelji i iskrenim emocijama koje otkrivaju drugu stranu kandidata

Iako Farma' često izgleda kao neprekidna borba za opstanak i nadmudrivanje klanova, sezona je donijela niz trenutaka u kojima su kandidati pokazali svoju ljudsku stranu. Kada su kandidati iznenada dobili videoporuke svojih najbližih. Među onima koje je to posebno pogodilo bila je Manuela, kojoj su riječi podrške izvana probudile snažnu tugu. Emocije su postale još intenzivnije kada su se na imanju počeli pojavljivati članovi obitelji.

No 'Farma' je i mjesto teških rastanaka. Jedan od njih bio je odlazak Štefa, kojeg je iz igre izbacio njegov blizak prijatelj Dario. Iako su zajedno prošli mnogo toga, igra ih je razdvojila, a Štef je kuću napustio sa žaljenjem što nije uspio pokazati svoj puni potencijal. Slična tuga prati gotovo svaki oproštaj na imanju, bez obzira na odnose iz prošlosti.

Usred intenzivnih klanskih igara kandidati su se znali osjećati odbačeno i iscrpljeno, preispitujući svoje odluke i tražeći dodatnu snagu za nastavak. Ta borba iznutra ponekad je teža od samih fizičkih zadataka.

Kroz sezonu su i Manuela i Iman doživjele trenutke potpune usamljenosti.

Marinko, često viđen kao hladan i fokusiran, pokazao je svoju emotivnu stranu. Time je podsjetio da je 'Farma' osim natjecanja i priča o ljudima, odnosima i vezama koje nadilaze samu igru.

