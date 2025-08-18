Najpoznatija lica sporta i medija podržavaju 'Život na vagi': 'Promjena je moguća!'

U najavu nove sezone emisije 'Život na vagi' uključili su se olimpijski prvaci Martin i Valent Sinković, najbolja hrvatska košarkašica Ivana Dojkić, rukometni reprezentativac Jakov Gojun, kapetan rukometne reprezentacije gluhih Oliver Lušić, svjetski rekorder u ronjenju na dah Vitomir Maričić, plivač i olimpijac Nikola Miljenić, novinarka i urednica Mojmira Pastorčić, voditelji Ana Brdarić Boljat i Tomislav Jelinčić te urednik i voditelj emisije 'Stanje nacije' Zoran Šprajc.

Svi oni žele osvijestiti javnost o ozbiljnom problemu - više od 1,2 milijuna Hrvata ima prekomjernu tjelesnu masu, svako treće dijete u zemlji bori se s istim izazovom, a Hrvatska je po debljini među europskim rekorderima... i zato snažno poručuju - možete to promijeniti!

Martin Sinković priznaje kako je i sam nekad imao višak kilograma i loše prehrambene navike. Iz osobnog iskustva mogu reći da se to može promijeniti. Vjerujem da sam dobar primjer da je uz trud moguće postići zdraviji život i veću sreću", kaže, a Valent dodaje: Smatram da je sportašima obveza prenositi svoje znanje i iskustvo te motivirati druge, osobito mlade. To je i način da društvu vratimo barem dio onoga što nam pruža kroz podršku sportu. Kada mladi vide naše rezultate, nadam se da ih to potiče da i sami krenu u sport i razviju zdrave životne navike."