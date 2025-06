Najteži trenutak na 'Farmi' dosad!

Obiteljska kuća i dalje kalkulira tko će biti drugi duelist. "Svi smo za to da on izađe, puno priča, a ništa ne kaže, bolje da ga nema", tvrde momci iz kuće o jednom od kandidata. Djevojke se ne slažu, nitko im se nije posebno zamjerio, no imaju svoju taktiku i žele je sprovesti u djelo.

Jedan kandidat broji zadnje trenutke prije nego što se stvari konačno odviju u njegovu korist, a sluge nikako da dođu na zelenu granu. "Otvorila je usta prije nego oči", zaključila je sluga o svojoj sustanarki iz štale. Vlada i strah od dolaska mentora Marinka. "Napravili smo forum i suhozid dan ranije", otkrio je vođa obitelji.