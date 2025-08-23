Najviše su smetali drugima: Ovo su kandidati 'Farme' koji su stalno bili na udaru

Život na imanju nikada nije lagan, a još je teži kada je netko na udaru ostatka obitelji

Iman se našla na meti jer nije mogla držati korak s drugima

Iman je na imanju često izazivala podijeljene reakcije. Dok su jedni smatrali da je prespora ili da izbjegava zadatke, drugi su u njoj vidjeli osobu koja se teško prilagodila napornom ritmu 'Farme'. Više puta pokušala je popraviti odnose i pokazati volju, ali uvijek se činilo da dolazi prekasno u očima svojih cimera. "Ne možeš govoriti da želiš raditi i učiti, a da te nikad nema na zadatku", rekla joj je Nikolina, dok je Dejan dodao: "Problem je što se sama odmičeš od svih." Na kraju su njezina izdvojenost i umor bili presudni, a gledatelji je pamte kao kandidatkinju koja je unatoč svemu željela biti dio zajednice.

Jelena je od saveznice postala meta u kući podijeljenoj na klanove

Na početku igre Jelena je bila bliska s glavnim klanom, no kako su tjedni prolazili, našla se u nezgodnoj poziciji između različitih grupacija. Pokušavajući biti svoja i donositi vlastite odluke, izgubila je podršku saveznika. Upravo ta pozicija učinila ju je čestom metom na glasanju. "Najviše me povrijedilo što je izdala ljude s kojima je bila najbliža", priznao je Darko, dok je Doroteja dodala: "Iznevjerila me i povrijedila." Mnogi su joj zamjerali što se distancirala, no u stvarnosti je pokušavala ostati vjerna sebi u kući gdje su prevladavale grupne igre.

Pomoćnici su ušli kasno i nisu imali priliku graditi odnose

Kasniji ulazak tzv. pomoćnika Davora, Darija, Gorana i Stjepana bio je težak zadatak od samog početka. Dok su ostali već imali razvijene odnose, klanove i sukobe, oni su morali upasti u već oformljenu dinamiku. Neki su im zamjerali što su došli kasno ili što su kao vođe znali biti stroži, no činjenica je da nisu imali jednaku priliku pokazati se kao oni koji su ondje bili od prvog dana.

