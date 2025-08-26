Emisije
Farma

Napet obračun u 'Farmerskim igrama': Darko srušio Nikolininu dominaciju, Dario razočarao!

Prvi tim odmjerio snage, pale provokacije i komentari, a pobjednik Darko sada čeka suparnika iz druge grupe za odlučujući dvoboj

RTL.hr
26.08.2025 21:45

Farmerske igre krenule su, prvi tim u kojem su se našli Nikolina, Dario i Darko počeo je žestoko! Dario je komentirao: "Želio bih pobijediti Nikolinu, ima previše veliko mišljenje o sebi. Da vidimo jesi li toliko jaka koliko pričaš." Darko je pokazao najviše spretnosti i odnio pobjedu, čime si je osigurao mjesto u završnom dvoboju za vrijednu nagradu.

Farmerske igre, Farma
Farmerske igre, Farma FOTO: RTL

Komentari nisu izostali. Manuela nije skrivala razočaranje: "Dario me baš razočarao, mislila sam da će doći puno spremniji. Nadam se da ovakav neće ući u superfinale."  Slijedi nastup drugog tima: Ivana, Rebecce i Marija. Pobjednik tog obračuna suprotstavit će se Darku u finalnom duelu 'Farmerskih igara', a tko će odnijeti slavlje tek ćemo vidjeti!

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

