Napeta borba između Darka i Darija podigla atmosferu pred kraj: 'Mislim da Dario ima veće šanse'

Već uoči arene, Dario nije skrivao poštovanje prema svom protivniku. "Darko je jak protivnik, mislim da je najjači od svih ovdje. Bit će borba 50:50. Snaga mu je prednost, ali mislim da ja imam bolje šanse u brzini i kondiciji", izjavio je, dodajući kako vjeruje da je ipak malo spremniji. S druge strane, Darko je pokazao izuzetnu skromnost i sportski duh: "O Dariju mislim najbolje. Mislim da ima veće šanse nego ja jer je dečko sportaš, ali ja se ne predajem i ne odustajem kidat ću u areni."