Farma

Napeta borba između Darka i Darija podigla atmosferu pred kraj: 'Mislim da Dario ima veće šanse'

U finalnom tjednu 'Farme', druga arena donijela je dvoboj dvojice favorita. Darko i Dario ušli su izjednačeni, a napetost ne popušta ni sekunde

RTL.hr
28.08.2025 21:00

Već uoči arene, Dario nije skrivao poštovanje prema svom protivniku. "Darko je jak protivnik, mislim da je najjači od svih ovdje. Bit će borba 50:50. Snaga mu je prednost, ali mislim da ja imam bolje šanse u brzini i kondiciji", izjavio je, dodajući kako vjeruje da je ipak malo spremniji. S druge strane, Darko je pokazao izuzetnu skromnost i sportski duh: "O Dariju mislim najbolje. Mislim da ima veće šanse nego ja jer je dečko sportaš, ali ja se ne predajem i ne odustajem kidat ću u areni."

Darko u areni, Farma
FOTO: RTL

Oba kandidata izuzetno su motivirana, tehnički spretna i fizički jaka. Niti jedan ne popušta ni za milimetar, a publika napeto prati svaki njihov pokret. Ova arena ostat će zapamćena kao jedna od najneizvjesnijih do samog kraja. Finale 'Farme' ulazi u svoju najdramatičniju fazu, a samo još  malo dijeli nas od toga da saznamo tko će biti novi pobjednik.

Darko i Dario u areni, Farma
FOTO: RTL

Ne propustite superfinale - 'Farma' u petak u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Farma

Darko ušao u superfinale i poslao poruku svima koji su sumnjali: 'Drago mi je što su svi na tribini razočarani'

Farma

Ivan prvi ušao u superfinale 'Farme': 'Napokon je došao taj trenutak'

