Napeto između Harisa i Rebecce: 'Molim samo bez glume'

Haris je rekao Rebecci da će prati suđe i da će početi više raditi s obje ruke, a ona je rekla da bude, ali da joj štap ostaje. On je komentirao da kad joj prođe problem s koljenom, neće ga više imati.

Ona se požalila na Harisovo ponašanje i da žene šalje samo u kuhinju. "To klapalo ne bude. Ja ako sam rekla od prvog dana kad sam si napravila taj štap kad je mene koljeno boljelo i kad će mene koljeno prestati boljeti da ću ja taj štap imati, a ne zanima što si god da si", komentirala je.

Poručila je Harisu da kad će raditi da će maknuti štap, ali da će inače hodati sa štapom. "Molim samo bez glume", istaknuo je on. Nikolina je komentirala da Rebecca nosi štap iz fore i da je to rekla. Rebecca je to potvrdila.

Haris je rekao da ne može to raditi iz fore jer svi misle da je boli nešto i da želi da se svi koncentriraju na posao.

Ne propustite - 'Farma' od 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo.