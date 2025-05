Napetost u zraku! Kiki i Haris se prepirali prilikom nominacija: 'Ti si frustriran, momak'

''Ništa neočekivano, ja sam jedini koji mu ima hrabrosti nešto reći... Njegov pogled mi sve govori'', komentirao je Haris, a Kikiju nije bilo jasno o kojem pogledu govori. ''Mrzovoljni'', kratko je odgovorio Haris. Kiki mu je na to rekao da je on taj koji je frustriran.

''Ti si pun frustracija, momak'', rekao je Harisu Kiki, a Kiki mu se ispričao. Sve je komentirala i Iman. ''Obojica shvaćaju to ozbiljno, kao natjecanje. Mislim da Haris nije rekao ništa loše, rekao je svoje mišljenje i to uvijek cijenim. Koliko god to bezobrazno zvučalo, rekao je to s ciljem da nešto popravi'', zaključila je Iman.

