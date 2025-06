Napetosti u kući su sve veće, a jedna od sluga osvojila je imunitet, što nije svima najbolje sjelo: 'Jako mi je drago što sam dobila, i to zbog lica ukućana'

Nije bez zamjeranja prošlo ni to što kandidatima za ručak nije došlo ništa na vrijeme. "Ako je moguće malo količinski više hrane", zapitao je vođa obitelji sluge. Atmosfera u štali je sve napetija. "To se skuplja sve dulje vrijeme, nervira me ona", otkrili su sluge. Jedna od sluga se rasplakala. "Očito tek sad shvaćam kakve se igre igraju ovdje. Ostat ću svoja, ne želim tako igrati igru", zaključila je.

Krenuo je duel za imunitet, a jedna od sluga je slavila. "Jako mi je drago što sam dobila imunitet, ne zbog imuniteta, nego zbog lica ukućana. Gušt mi je", zaključila je. Večer se ipak završila u lijepom tonu i zabavi.

Nova epizoda 'Farme' odmah dostupna na platformi Voyo. Show pratite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.