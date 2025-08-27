Emisije
Farma

Napokon odlučeno! Pogledajte tko se bori protiv koga u velikom finalu 'Farme'

Nakon dugih rasprava povratnici su odabrali parove, a reakcije finalista otkrivaju veliko nezadovoljstvo

RTL.hr
27.08.2025 21:45

Drama oko raspodjele parova konačno je završena! Povratnici su donijeli odluku koja će odrediti put prema superfinalu, a parovi su sljedeći: Mario i Dario, Darko i Ivan te Rebecca i Nikolina. 

"Sve je rečeno, mi smo svoj dio zadatka napravili", poručila je Anđela, naglašavajući da povratnici ne planiraju dodatno objašnjavati svoju odluku. No, među finalistima nije sve prošlo glatko. Darko i Ivan nisu krili razočaranje jer su se nadali da će se upravo oni obračunati u superfinalu, dok je Rebecca bila potpuno otvorena: "Desilo se nešto što nismo htjele ni ja ni Nikolina. Htjela sam se boriti s nekim dečkom. Ali ne možeš dobiti uvijek sve što želiš."

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

