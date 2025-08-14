Emisije
Farma

'Ne govori istinu, nema manira!': Davor brutalno iskren o kandidatu koji je vrijeđao Manuelu

Tijekom napetog glasovanja za duelista, Davor je stao u obranu Manuele, dok ju je Darko napao riječima koje su šokirale sveprisutne

RTL.hr
14.08.2025 21:00

Na 'Farmi' je opet zaiskrilo, ovaj put zbog Manuele, koja je bez riječi ostala nakon što je Darko otvoreno kritizirao njezino ponašanje u kući. Darko je bez ustručavanja izjavio: "Svi smo jednako zaradili za kavu. Ako ona nema kave, onda se kava sakriva!" Njegove riječi nisu ostale bez odgovora. Davor, vidno uzrujan,  stao je u Manuelinu obranu: "On nikad ne govori istinu. Jako je čudan lik, vulgaran, nepristojan, neugodan, nema manira, ni osnovnog odgoja."

Darko i Manuela, Farma
Darko i Manuela, Farma FOTO: RTL

 Manuela, pogođena cijelom situacijom, nije puno govorila, ali je jasno dala do znanja da razumije o čemu se radi: "Što reći... zna se zašto se čuva i štedi. Sve se zna zašto se radi."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

