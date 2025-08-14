Na 'Farmi' je opet zaiskrilo, ovaj put zbog Manuele, koja je bez riječi ostala nakon što je Darko otvoreno kritizirao njezino ponašanje u kući. Darko je bez ustručavanja izjavio: "Svi smo jednako zaradili za kavu. Ako ona nema kave, onda se kava sakriva!" Njegove riječi nisu ostale bez odgovora. Davor, vidno uzrujan, stao je u Manuelinu obranu: "On nikad ne govori istinu. Jako je čudan lik, vulgaran, nepristojan, neugodan, nema manira, ni osnovnog odgoja."
Farma
'Ne govori istinu, nema manira!': Davor brutalno iskren o kandidatu koji je vrijeđao Manuelu
Tijekom napetog glasovanja za duelista, Davor je stao u obranu Manuele, dok ju je Darko napao riječima koje su šokirale sveprisutne
Farma
'Naši glasovi su nebitni': Dario drugi duelist, čeka ga obračun s Davorom!
Farma
Rastanak uz pjesmu i harmoniku: 'U srce me pogodilo!'
Moglo bi te zanimati