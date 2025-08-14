'Ne govori istinu, nema manira!': Davor brutalno iskren o kandidatu koji je vrijeđao Manuelu

Na 'Farmi' je opet zaiskrilo, ovaj put zbog Manuele, koja je bez riječi ostala nakon što je Darko otvoreno kritizirao njezino ponašanje u kući. Darko je bez ustručavanja izjavio: "Svi smo jednako zaradili za kavu. Ako ona nema kave, onda se kava sakriva!" Njegove riječi nisu ostale bez odgovora. Davor, vidno uzrujan, stao je u Manuelinu obranu: "On nikad ne govori istinu. Jako je čudan lik, vulgaran, nepristojan, neugodan, nema manira, ni osnovnog odgoja."

Manuela, pogođena cijelom situacijom, nije puno govorila, ali je jasno dala do znanja da razumije o čemu se radi: "Što reći... zna se zašto se čuva i štedi. Sve se zna zašto se radi."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!