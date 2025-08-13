'Ne mogu vjerovati da mi on odlazi u arenu': Davor prvi duelist, razočaranje i tuga

Večer glasanja završila je potresno sa sedam glasova, Davor postaje prvi duelist. Rebecca je imala pet, ali ni to nije bilo dovoljno da se karta okrene u njegovu korist. Manuela ne skriva koliko ju pogađa ovakav rasplet: "Ne mogu vjerovati da mi on odlazi u arenu... Ne daj Bože i da izgubi, da ode odavde s imanja. Dosad smo se tako dobro slagali. Baš mi je krivo, baš sam tužna."

Davor je ogorčen, posebno na Ivana i Darka: "Imali su sada šansu... Da se makne Rebecca. Da se oslabi ženski klan." Nada u muški savez trajala je kratko, a posljedice se sada osjećaju, najviše na Davorovim leđima. Duel mu je jedina prilika da se izbori za opstanak.

