Farma

'Nekad nosih teret, danas nosim tajnu!' Mario otvorio novu zagonetku, znate li vi rješenje?

'Gdje padoh, tu ostadoh...' - Što se krije iza tajanstvene poruke u kolibi?

RTL.hr
12.08.2025 20:45

Nakon što je ponovno pobijedio u duelu, Mario se još jednom našao u kolibi, gdje ga je dočekala nova poruka i nova šansa da se približi finalu. Ovoga puta odabrao je broj tri, a poruka je glasila: "Nekad nosih težak teret, danas nosim tajnu. Gdje padoh, tu ostadoh." Mario je odmah počeo razmišljati naglas: "Nešto u čemu su ljudi nosili teret... i što stoji na mjestu..." Je li na tragu pravog odgovora? Ili luta u krivom smjeru?

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

mario duel farma
