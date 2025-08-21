Neočekivan obrat! Rebecca jasno: 'Na licu joj se vidi da nema kontrolu nad ovim glasanjem'

Na ' Farmi ' se odvilo glasovanje koje je promijenilo uobičajenu dinamiku igre. Iako su klanovi do sada uvijek znali tko će završiti u areni, ovoga puta kraj igre donosi novu napetost, broj farmera je manji, a svaki glas sve teži. Rebecca je bila ta koja je skupila najviše kamenčića, no daleko od toga da ju je to obeshrabrilo. Doroteja joj je bez uljepšavanja poručila da joj je žao što glas nije mogla dati ranije, dodala je kako "ako već tone, neka potone sa stilom".

Rebecca je sve to dočekala s osmijehom, čak i uz dozu uzbuđenja pred mogućim dvobojem. "Na licu joj se vidi da uopće nema kontrolu nad ovim glasanjem. Jesmo li mi to prvi put doživjeli na ovoj 'Farmi'?", izjavila je kroz smijeh, jasno aludirajući na Nikolininu ulogu u kući.

