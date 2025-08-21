Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Neočekivan obrat! Rebecca jasno: 'Na licu joj se vidi da nema kontrolu nad ovim glasanjem'

Pred kraj igre glasovanje više nije pod kontrolom klanova, a atmosfera postaje napeta kao nikad do sada

RTL.hr
21.08.2025 20:45

Na 'Farmi' se odvilo glasovanje koje je promijenilo uobičajenu dinamiku igre. Iako su klanovi do sada uvijek znali tko će završiti u areni, ovoga puta kraj igre donosi novu napetost, broj farmera je manji, a svaki glas sve teži. Rebecca je bila ta koja je skupila najviše kamenčića, no daleko od toga da ju je to obeshrabrilo. Doroteja joj je bez uljepšavanja poručila da joj je žao što glas nije mogla dati ranije, dodala je kako "ako već tone, neka potone sa stilom". 

Glasovanje, Farma
Glasovanje, Farma FOTO: RTL

Rebecca je sve to dočekala s osmijehom, čak i uz dozu uzbuđenja pred mogućim dvobojem. "Na licu joj se vidi da uopće nema kontrolu nad ovim glasanjem. Jesmo li  mi to prvi put doživjeli na ovoj 'Farmi'?", izjavila je kroz smijeh, jasno aludirajući na Nikolininu ulogu u kući.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

rebecca nikolina farma
Farma

'Dobila sam što sam željela': Rebecca bez straha izazvala Doroteju u arenu!

Farma

'Želim uživati, ne raditi': Dariju prijeti pobuna usred zadatka

Moglo bi te zanimati

Tko će biti novi vođa? U kući kalkuliraju skoro svi, no jedan kandidat potpuno je rasterećen

Povratnici dobili svoj prvi veliki zadatak pa se posvađali: 'Ne znam koliko je fer da odlučuju o nama'

Povratnici protiv finalista: Šestero najboljih ne zna što ih očekuje u završnom tjednu

Povratnici protiv finalista: Šestero najboljih ne zna što ih očekuje u završnom tjednu

Neprepoznatljivi mentor Marinko! Pogledajte kako je izgledao s dugom i gustom bradom

Najemotivniji trenuci 'Farme': Od suza radosnica do trenutaka potpune samoće