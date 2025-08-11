Neočekivani gosti na 'Farmi'! Darko se rasplakao kad je vidio tko je stigao

U zagrljaju koji je trajao minutama, Darko nije skrivao koliko mu znači ova posjeta: "Moja obitelj mi je sve u životu".
Anđela je priznala da ju je iznenadila njegova nježnost: "Kao da je to drugi Darko."
"Čitav život odgajan sam s ljubavlju i vrijednim stvarima, nisam odgajan novcem. To mi je sve u životu, volio bih da ih kroz čitav život imam", rekao je Darko, pokazujući svoju dosad neviđenu stranu.
