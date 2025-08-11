Emisije
Farma

Neočekivani gosti na 'Farmi'! Darko se rasplakao kad je vidio tko je stigao

Na 'Farmi' su se pojavili izvanredni gosti, Darkova obitelj. Emocije su preplavile i njega i ukućane. 'Darko je puno nedostajao', rekao je njegov otac, dok je majka poručila: 'Darko je moja snaga'

RTL.hr
11.08.2025 17:00

U zagrljaju koji je trajao minutama, Darko nije skrivao koliko mu znači ova posjeta: "Moja obitelj mi je sve u životu".

Anđela je priznala da ju je iznenadila njegova nježnost: "Kao da je to drugi Darko."

Darko, Farma
Darko, Farma FOTO: RTL

"Čitav život odgajan sam s ljubavlju i vrijednim stvarima, nisam odgajan novcem. To mi je sve u životu, volio bih da ih kroz čitav život imam", rekao je Darko, pokazujući svoju dosad neviđenu stranu.

Tko je još posjetio farmere i kakve su bile reakcije - gledaj nove epizode prije svih, samo na platformi Voyo!

