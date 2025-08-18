Emisije
Farma

Neprepoznatljivi mentor Marinko! Pogledajte kako je izgledao s dugom i gustom bradom

Mentor Marinko iz 'Farme' nekoć je izgledao malo drugačije – na staroj fotografiji s dugom crnom bradom, skoro je neprepoznatljiv

RTL.hr
18.08.2025 07:00

Lički poljoprivrednik Marinko preuzeo je ključnu ulogu na 'Farmi' – kao mentor, zadužen je za tjedne zadatke i savjete kandidatima, pomažući im da ih odrade što uspješnije. Marinka smo u 'Farmi' imali priliku vidjeti s malom trodnevnom bradom, a nedavno je na Instagramu podijelio i fotografije na kojima uopće nema bradu.

Mentor Marinko
Mentor Marinko FOTO: Instagram

No, jedna se fotografija iz 2019. godine na njegovom Instagram profilu definitivno istaknula. Na njoj je Marinko prikazan s dugom, gustom i crnom bradom koja potpuno mijenja njegov izgled.

Marinko, Farma
Marinko, Farma FOTO: Instagram

Inače, Marinko je prije nekoliko godina odlučio je napustiti užurbani zagrebački život i s obitelji se vratiti u rodnu Liku.

Nedavno je na Instagramu podijelio i preslatke fotografije sa seta 'Farme'. Podijelio je najslađe trenutke sa svojom kćerkicom Elenom koja je uživala u doručku te veselo zajahala magarca. "Vikend iz snova na Farmi! Naša Elena i njezina prijateljica Mona upijaju zrake sunca i uživaju u čarima seoskog života. Dan započinjemo doručkom na svježem zraku, nastavljamo druženjem s našim najdražem magarcem, a Mona pazi da nam ništa ne promakne. Svaki trenutak ovdje je čista idila i avantura", poručio je Marinko u opisu objave.

Marinko
Marinko FOTO: Instagram

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

Marinko Farma
Farma

Najemotivniji trenuci 'Farme': Od suza radosnica do trenutaka potpune samoće

