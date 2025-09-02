Emisije
Farma

Nikolina iz 'Farme' otkrila kako danas gleda na klan: 'Bili smo kao prava obitelj...'

Nikolina se nakon ispadanja s 'Farme' osvrnula na svoj put

RTL.hr
02.09.2025 13:33

Finale 'Farme' pogledajte na platformi Voyo

nikolina farma
Farma

Nikolina i Mario postali su najbolji prijatelji nakon 'Farme': 'Ride or die'

