Farma

Nikolina je uspjela u svom naumu - ona je stvarno matica klana! Svi njezini su na korak do finala

Klan od sedmero kandidata predvođen Nikolinom i Dorotejom pokazao se najčvršćim savezom sezone, a njihova strategija ih je dovela gotovo netaknute pred samo finale

RTL.hr
21.08.2025 17:00

Na 'Farmi' se od prvih tjedana jasno izdvojio jedan savez koji je preživio sve udarce i dogurao do samog kraja, klan u kojem su Nikolina, Doroteja, Mario, Darko, Ivan, Anđela i Rebecca. Dok su se ostali natjecatelji našli u stalnim sukobima, oni su ostali jedinstveni, čuvajući leđa jedni drugima i pažljivo raspoređujući poteze. U središtu cijele priče našle su se Nikolina i Doroteja, koje kandidati često nazivaju 'maticama klana'. Njihova povezanost, komunikacija i balansiranje odnosa unutar saveza držali su ekipu na okupu. Sama Nikolina otvoreno je rekla: " Ako znamo organizirati i povezati ljude, ne znači da manipuliramo, samo funkcioniramo bolje." 

Tijekom obiteljskog susreta pred kamerama priznala je i koliko je moćna bila njezina uloga: "Ja nikad nisam bila u areni, nisam bila nikad sluškinja. Ja sam vođa klana, zovu me matica."  Vrhunac se dogodio u dvoboju s Manuelom, koji je mogao poljuljati cijelu ekipu. Dok je Manuela ulazila u svoju četvrtu arenu s porukom: "Borim se za pravdu i slobodu izražavanja mišljenja", Nikolina je prvi put zakoračila u arenu i dokazala snagu. Pobjedom je potvrdila da je ozbiljan kandidat za sam kraj, a Mario je tada izjavio: "I ranjen ću doći do nje da joj čestitam." Sama Nikolina nije skrivala zadovoljstvo: "Baš mi je drago da sam uspjela, da svi vide da ipak nisam nemoćna."

Nakon tjedana dominacije, Nikolina je i sama otkrila tajnu uspjeha svoga saveza: "Zato smo uspjeli, jer smo jedinstveni, složni, jer se držimo cijelo vrijeme zajedno, nitko nikome nije zabio nož u leđa." Klan je time potvrdio da je njihova strategija bila daleko najuspješnija, a Nikolina, kao prava matica, dočekala je završnicu kao vođa najjače ekipe na imanju.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

Farma

Ovo je Manuelin put kroz 'Farmu': Od solo igračice do kraljice arene, uvijek svoja i uvijek pozitivna

