Nikolina je uspjela u svom naumu - ona je stvarno matica klana! Svi njezini su na korak do finala

Na 'Farmi' se od prvih tjedana jasno izdvojio jedan savez koji je preživio sve udarce i dogurao do samog kraja, klan u kojem su Nikolina, Doroteja, Mario, Darko, Ivan, Anđela i Rebecca. Dok su se ostali natjecatelji našli u stalnim sukobima, oni su ostali jedinstveni, čuvajući leđa jedni drugima i pažljivo raspoređujući poteze. U središtu cijele priče našle su se Nikolina i Doroteja, koje kandidati često nazivaju 'maticama klana'. Njihova povezanost, komunikacija i balansiranje odnosa unutar saveza držali su ekipu na okupu. Sama Nikolina otvoreno je rekla: " Ako znamo organizirati i povezati ljude, ne znači da manipuliramo, samo funkcioniramo bolje."

Tijekom obiteljskog susreta pred kamerama priznala je i koliko je moćna bila njezina uloga: "Ja nikad nisam bila u areni, nisam bila nikad sluškinja. Ja sam vođa klana, zovu me matica." Vrhunac se dogodio u dvoboju s Manuelom, koji je mogao poljuljati cijelu ekipu. Dok je Manuela ulazila u svoju četvrtu arenu s porukom: "Borim se za pravdu i slobodu izražavanja mišljenja", Nikolina je prvi put zakoračila u arenu i dokazala snagu. Pobjedom je potvrdila da je ozbiljan kandidat za sam kraj, a Mario je tada izjavio: "I ranjen ću doći do nje da joj čestitam." Sama Nikolina nije skrivala zadovoljstvo: "Baš mi je drago da sam uspjela, da svi vide da ipak nisam nemoćna."

