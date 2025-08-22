Nikolina ljutita nakon Dorotejina ispadanja: 'Pobijedila ju je osoba koja nije ništa radila'

Rebecca je u dramatičnom troboju izbacila Doroteju i Anđelu te se plasirala u finalni tjedan, no njezina pobjeda nije prošla bez reakcija. Dok su joj mnogi čestitali i slavili s njom, Nikolina nije mogla sakriti ogorčenost. "Baš mi je krivo zbog Dore. Ispada da si mogao ovdje biti od početka do kraja, davati sve od sebe, a onda dođeš u arenu i pobijedi te netko tko nije ništa radio. Tako da mi je to malo bezveze", poručila je Nikolina pred kamerama.

Doroteja je nakon poraza djelovala razočarano i potreseno, a ni njezine emocije nije bilo teško iščitati s lica. Rebecca se pak rasplakala od sreće, tvrdeći kako inače nikad ne plače, ali da su je sada preplavile emocije. Atmosfera nakon dvoboja bila je podijeljena, dok jedni smatraju da je Rebecca zasluženo izborila svoje mjesto među finalistima, drugi ne kriju da im je žao zbog Doroteje.

