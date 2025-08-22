Emisije
Farma

Nikolina ljutita nakon Dorotejina ispadanja: 'Pobijedila ju je osoba koja nije ništa radila'

Rebecca je u areni izbacila Doroteju i osigurala finale, no Nikolina i dalje ne skriva razočaranje, a i sama Doroteja djeluje potreseno

RTL.hr
22.08.2025 22:00

Rebecca je u dramatičnom troboju izbacila Doroteju i Anđelu te se plasirala u finalni tjedan, no njezina pobjeda nije prošla bez reakcija. Dok su joj mnogi čestitali i slavili s njom, Nikolina nije mogla sakriti ogorčenost. "Baš mi je krivo zbog Dore. Ispada da si mogao ovdje biti od početka do kraja, davati sve od sebe, a onda dođeš u arenu i pobijedi te netko tko nije ništa radio. Tako da mi je to malo bezveze", poručila je Nikolina pred kamerama.

Nikolina, Farma
Nikolina, Farma FOTO: RTL

Doroteja je nakon poraza djelovala razočarano i potreseno, a ni njezine emocije nije bilo teško iščitati s lica. Rebecca se pak rasplakala od sreće, tvrdeći kako inače nikad ne plače, ali da su je sada preplavile emocije. Atmosfera nakon dvoboja bila je podijeljena, dok jedni smatraju da je Rebecca zasluženo izborila svoje mjesto među finalistima, drugi ne kriju da im je žao zbog Doroteje.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

Farma

Rebecca izbacila Anđelu i Doroteju: Rasplakala se od sreće i postala četvrta finalistkinja!

