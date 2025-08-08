Nikolina Pišek kandidatima otkrila veliku tajnu, a oni dan završili u suzama: 'Sastavilo me sa svih strana, šok'

Duelisti se bude u kućicu za izolaciju, svjesni da je pred njima težak dan i napeta borba, a emocije su podijeljene.
U jednoj minuti želim ostati, ići do finala, a u drugoj želim ići kući", poručio je jedan od njih.
U isto vrijeme, vođu muče razne stvari – laži, podvale i ismijavanje ostalih kandidata, ali i činjenica da mentor Marinko još uvijek nije ocijenio tjedni zadatak.
Ne miriše na dobro", smatrala je Anđa, dok je Marinko uz strogi izraz lica hodao prema njima noseći vijesti.
Stiglo je vrijeme i za borbu u areni, a okupljeni kandidati na tribinama izrekli su svoje razloge nominacije upravo ovih duelista.
Tako je, kako je, igrali smo svoju igru i ne bismo ništa mijenjali", poručili su oni pa si čvrsto stisnuli ruke prije igre u kojoj je mogao pobijediti samo jedan od njih.
No kako sve ne bi bilo jednostavno, voditeljica Nikolina Pišek najavila je veliki preokret, ali i otkrila dugo čuvanu tajnu koju je jedan kandidat vješto skrivao od ostalih. Uslijedio je red bodrenja, red zamjeranja, ali i red ljubomore, no zbog novih saznanja svima je postalo jasno da se stvari itekako mijenjaju na imanju.
Vrijeme je da prijeđemo u novu fazu igre", obavijestila ih je voditeljica pa im ukratko obznanila što ih očekuje u narednim danima, otkrivši da brojna dosadašnja pravila više ne vrijede.
No prava nevjerica uslijedila je povratkom iz arene, a plakali su i oni najhrabriji": Sastavilo me sa svih strana, šok!"
O čemu je riječ i tko je napustio imanje, pokazat će nova epizoda 'Farme', već sad dostupna na platformi Voyo. Show pratite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.