Nikolina Pišek o snimanju 'Farme': 'Bilo je malo šokantno, prepušten si silama prirode'

RTL-ova voditeljica Nikolina Pišek u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' otkrila je više o novom projektu 'Farma' i o tome kako se ona snašla na selu.

''Na samom početku je bilo malo šokantno, ali budući da mi nismo bili toliko prepušteni silama prirode kao natjecatelji, koji su stvarno obitavali u zahtjevnim uvjetima. Unatoč tome što je tamo postojala kuća koja je djelovala vrlo civilizirano i ona to jest. No, jedno je kad ti imaš pećnicu, grijanje, hlađenje, TV, fen, a kad imaš samo prazne zidove, bez funkcije, to je dosta izazovno. Mi kao ekipa se nismo suočavali s time, ali sam se iskreno suosjećala sa svima koji su morali živjeti baš taj 'farmerski' život, a da ne pričamo o onim nesretnicima koji su živjeli u štali, a bilo je i još gorih varijanti'', objasnila je Nikolina.