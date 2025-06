Nikolina Pišek o svom poslu: 'Sama sebi sam najveći kritičar i nikad si nisam dovoljno dobra'

RTL-ova voditeljica Nikolina Pišek u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' je otkrila da je jako samokritična i da joj je u početku bilo teško gledati svoje nastupe.

''Toliko sam se bojala svoje pojave da naprosto nije dolazilo u obzir da se gledam. To je dosta dugo trajalo iako se niti danas ne volim gledati'', pojasnila je Nikolina, a 'Farmu' ipak gleda jer joj je zanimljiva i jer njezina mlađa kći inzistira da je gledaju zajedno.

''I svi koji dođu k nama moraju je gledati, zapravo sam malo dirnuta jer vidim da joj je bitno što mama radi, da želi gledati i da to uvažava – to mi je drago i dirljivo. Uz nju gledam i ja pa sam sada, što se 'Farme' tiče, srušila tu ogradu pa ću bez problema odgledati epizodu od početka do kraja'', komentirala je i priznala da si i dalje pronalazi greške. ''Sama sebi sam najveći kritičar, nikad si nisam dovoljno dobra. Uvijek ima mjesta za popravak i napredak jer bez toga koji je smisao'', zaključila je Nikolina.

