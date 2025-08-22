Nikolina Pišek poput grčke božice: Podijelila fotografije s putovanja

icon-close

Voditeljica 'Farme' Nikolina Pišek nastavila je svoju avanturu što se tiče putovanja. S kćeri uživa u Italiji, a na društvenim mrežama podijelila je nekoliko fotografija. "Brzina kojom se krećemo i stalno mijenjamo lokacije znači da rijetko stignem dijeliti sve na Instagramu u realnom vremenu. Ali Sirakuza je toliko impresivna da zaslužuje svoj trenutak. Grad koji je bio jedan od najvećih centara antičke Grčke, dom Arhimeda i mjesto s jednim od najvećih grčkih kazališta ikada izgrađenih. Ortigia – stari dio grada – očarava bijelim barokom, legendarnim Apolonovim hramom i Piazza Duomo, jednim od najljepših trgova koje sam ikad vidjela. Sve u jednom danu – i sve obara s nogu", napisala je.

icon-expand Nikolina Pišek FOTO: Instagram

Dobila je mnogo pohvala na račun svoga izgleda. "Divno vas je vidjeti da uživate", "savršena, za deset", "božica", pisali su joj. Inače, Nikolina je nedavno u u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' otkrila više o tome kako se ona snašla na selu i vođenju 'Farme'.

icon-expand Nikolina Pišek FOTO: Instagram