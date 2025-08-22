Nikolina Pišek poput grčke božice: Podijelila fotografije s putovanja

Voditeljica 'Farme' Nikolina Pišek nastavila je svoju avanturu što se tiče putovanja. S kćeri uživa u Italiji, a na društvenim mrežama podijelila je nekoliko fotografija.
"Brzina kojom se krećemo i stalno mijenjamo lokacije znači da rijetko stignem dijeliti sve na Instagramu u realnom vremenu. Ali Sirakuza je toliko impresivna da zaslužuje svoj trenutak. Grad koji je bio jedan od najvećih centara antičke Grčke, dom Arhimeda i mjesto s jednim od najvećih grčkih kazališta ikada izgrađenih. Ortigia – stari dio grada – očarava bijelim barokom, legendarnim Apolonovim hramom i Piazza Duomo, jednim od najljepših trgova koje sam ikad vidjela. Sve u jednom danu – i sve obara s nogu", napisala je.
Dobila je mnogo pohvala na račun svoga izgleda.
"Divno vas je vidjeti da uživate", "savršena, za deset", "božica", pisali su joj.
Inače, Nikolina je nedavno u u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' otkrila više o tome kako se ona snašla na selu i vođenju 'Farme'.
''Na samom početku je bilo malo šokantno, ali budući da mi nismo bili toliko prepušteni silama prirode kao natjecatelji, koji su stvarno obitavali u zahtjevnim uvjetima. Unatoč tome što je tamo postojala kuća koja je djelovala vrlo civilizirano i ona to jest. No, jedno je kad ti imaš pećnicu, grijanje, hlađenje, TV, fen, a kad imaš samo prazne zidove, bez funkcije, to je dosta izazovno. Mi kao ekipa se nismo suočavali s time, ali sam se iskreno suosjećala sa svima koji su morali živjeti baš taj 'farmerski' život, a da ne pričamo o onim nesretnicima koji su živjeli u štali, a bilo je i još gorih varijanti'', objasnila je Nikolina.
