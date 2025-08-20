Nikolina pobijedila Manuelu i osigurala mjesto u finalu!

Napetost na Farmi' dosegla je vrhunac kada je Nikolina u odlučujućoj areni odlučila odabrati snagu kao svoju prednost. Ispunila je očekivanja svoje ekipe i odnijela pobjedu, čime je osigurala prolazak u finalni tjedan.

Čim je dvoboj završio, kandidati su joj potrčali u zagrljaj, a među prvima je bio Mario, koji je izjavio: "I ranjen ću doći do nje da joj čestitam." Sama Nikolina nije skrivala zadovoljstvo: "Baš mi je drago da sam uspjela, da svi vide da ipak nisam nemoćna." Pobjeda joj je dala dodatni vjetar u leđa za završnicu igre, a mnogi sada vjeruju da je ozbiljan kandidat za sam kraj.

