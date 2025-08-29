Nikolina za RTL.hr o 'Farmi': 'Puno prije bih počela taktizirati. Svašta se pričalo o meni, a ja sam došla do kraja'

icon-close

Nikolina nije ušla u superfinale 'Farme', ali je tijekom sezone pokazala iznimnu borbenost. Suočavala se s brojnim kritikama, a unatoč tome, uspjela je oko sebe okupiti ljude koji su se održali gotovo do finala. Za RTL.hr je otkrila svoje dojmove o cijeloj sezoni, što joj je bilo najteže, čemu se veselila i bi li imala istu taktiku da sada mora sve ispočetka. "Bilo mi je odlično. Veselo, uzbudljivo, avanturistički. Upoznala sam sebe, dosta toga o sebi i u početku je bilo sve super. Bili smo jako složni, svi smo bili kao braća, a kasnije kada je počela prava igra, međuljudski odnosni su bili katastrofa. Bilo mi je super u mojoj obitelji, stvarno smo svi bili kao prst i nokat. Nije bilo svađa, ali događale su se stvari van toga koje nisu bile uredu. Sve je to dio igre i žao mi je što neki ljudi to nisu shvatili. Vidjet će se sve. Što da uopće komentiram", rekla je Nikolina.

Nikolina, Farma

Na 'Farmi' se izmijenilo puno ljudi, a ona se uspjela na to sve prilagoditi... "Treba se priviknuti na sve te ljude i karaktere. Osobno mi je bilo uredu, ne bih rekla da mi je itko smetao. Znam da drugima nije baš bilo ugodno, ali da bih sada ponovno sa svima njima išla u 'Farmu', ne bih. Smetala me neurednost, ljudi koji se nisu tuširali, ostavljali stvari po svuda, ljudi koji su se dizali prije svih nas pa su lupali i gazili kao da su sami. To su neke stvari koje su mi smetale", rekla je Nikolina. Prisjeća se i lijepih trenutaka... "Kad smo imali sajam, to mi je baš bilo predobro. Mi djevojke smo radile licitarska srca, Dora, Anđa, Rebecca i ja. To mi je baš jako ostalo u sjećanju. I naš život u štali kao narančasta obitelj. To nikada neću zaboraviti. Mislim da smo prošli i najgore i najbolje zajedno i svejedno smo se držali zajedno. Baš smo bili kao prava obitelj. I da nije bilo ljudi koji su bili samnom, ne bi izdržala ovako dugo. Motivirala me moja ekipa, moj klan. Da je bio bilo tko drugi, ne bi mi bilo tako. Bilo mi je super jer sam se cijelo vrijeme družila s Dorom. S njom je bilo genijalno", naglasila je. Na život u izolaciji nije se bilo teško naviknuti, ali su ipak neke sitnice nedostajale.

Nikolina i Rebecca, Farma

"Najviše mi je nedostajala glazba. Najveći problem je bio to što se nitko od nas nije mogao sjetiti nitijedne pjesme pa bi pjevali refrene. Mjesec dana pjevaš jednu te istu pjesmu. Zaboraviš i shvatiš koliko si glup bez mobitela. Da smo svi zatucani što je baš jako ružno", rekla je. Bilo je i teških zadataka za odraditi. "Jedan od težih zadataka mi je bila gradnja suhozida. Tada smo bili i gladni pa je bilo još i teže. U ostalim zadacima sam uživala jer sam puno toga naučila. Sad znam napraviti ogradu oko vrta. Svašta sam naučila na 'Farmi' - musti krave, biti sa svinjama, tri puta su me ugrizle...gradnja svinjca, kozarnika. Čak sam naučila i ponešto kuhati, što nisam znala, raditi licitarska srca koja nisam nikada radila. Ne bih ništa mijenjala", rekla je.

Nikolina, Farma