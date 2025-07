Nikolina za RTL.hr o klanu i odlasku Dejana: 'Postao je prijetnja. Ne izbacuješ slabog, izbacuješ prijetnju'

Iskreno, nije to bila nikakva zavjera protiv muškog roda. U tom trenutku sam samo razmišljala tko je najjača karika i koga bi bilo najteže izbaciti. Dečki su se na početku praktički sami izbacivali svojim ponašanjem, a onda se to nekako samo nastavilo tim smjerom. Nije bilo plana – samo logika.

Dejan je zaista radio, to mu se mora priznati i bio je jaka karika – ali, baš zato je i postao prijetnja. Svima je već skakao po glavi taj narativ da je on pobjednik, da će on osvojiti Farmu, da je najbolji... svaki dan smo to slušali i postalo je naporno. I iskreno, kad ti netko svaki dan puše u leđa da je "najbolji", normalno da ti dođe da ga malo spustiš na zemlju. Nije mi drago što je razočaran, ali ovo je igra – netko mora ići.