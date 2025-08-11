Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Nove sluge na 'Farmi'! Mario kuje tajne planove, Rebecca poručuje: 'Bit ću sluškinja kako mi se hoće'

Manuela kao novi vođa odlučila je zadržati Maria u štali, a Nikolina je zamijenjena buntovnom Rebeccom

RTL.hr
11.08.2025 21:00

Mario ostaje u ulozi sluge, dok se Rebecca prvi put našla u toj poziciji, umjesto Nikoline. I dok su neki očekivali pobunu, Mario se s osmijehom na licu povjerio kameri da mu ovaj trenutak itekako ide na ruku: "Manuela moja, nisi svjesna koliko mi pomažeš u ovom trenutku...", tajanstveno je rekao, aludirajući na svoju tajnu misiju.

S druge strane, Rebecca nije skrivala svoje stavove i odmah je dala do znanja da neće pristajati na sve: "Kao sluga ću biti kako će mi se htjeti."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

rebecca mario farma
Farma

Marinko zadao novi zadatak, Manuela motivira ekipu: 'Mogli bi se sada iskazati do kraja'

Farma

Manuela po treći put postala vođa: 'Ekipa, to je to!'

Moglo bi te zanimati

Novi vođa i nove sluge! Nikolina i Mario otišli u štalu: 'Presretni smo jer smo skupa, super nam je'

Tko je vaš favorit za pobjedu na 'Farmi'? Odaberite omiljenog kandidata u velikoj anketi!

Jeste li probali ovu zaboravljenu slasticu? Djevojke s 'Farme' kuhaju nostalgični hit iz djetinjstva!

'Ovo izgleda tako komplicirano!' Kandidati na novom izazovu - mogu li isplesti tradicionalni međimurski ceker?

'Nikolina je vidno uznemirena!' Davor imenovao nove sluge i izazvao nezadovoljstvo u vlastitom klanu

Tiranija se nastavlja? Jelena izabrala Davora za vođu, a svoj klan poslala prema areni!