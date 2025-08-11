Nove sluge na 'Farmi'! Mario kuje tajne planove, Rebecca poručuje: 'Bit ću sluškinja kako mi se hoće'

Mario ostaje u ulozi sluge, dok se Rebecca prvi put našla u toj poziciji, umjesto Nikoline. I dok su neki očekivali pobunu, Mario se s osmijehom na licu povjerio kameri da mu ovaj trenutak itekako ide na ruku: "Manuela moja, nisi svjesna koliko mi pomažeš u ovom trenutku...", tajanstveno je rekao, aludirajući na svoju tajnu misiju.

S druge strane, Rebecca nije skrivala svoje stavove i odmah je dala do znanja da neće pristajati na sve: "Kao sluga ću biti kako će mi se htjeti."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!