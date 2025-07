Novi obrat u igri: Kandidati nisu znali da duelista bira – druga obitelj!

Sve je bilo spremno za klasično izbacivanje, glasovi su se dijelili, favoriti su padali. No onda - potpuni zaokret. Voditeljica Nikolina Pišek obavijestila je farmere da ovaj put duelist ne dolazi iz vlastitog izbora, već će ga izabrati druga obitelj iz suprotne štale .

Neočekivani rasplet mnogima je bio gorak: "Sad im je jedinstvena prilika da me izbace van. Možda me se plaše. Vjerovatno me vide kao konkurenciju", izjavila je Nikolina, dok se s neizvjesnošću čekao ishod.

Jelena zaključuje: "Detalji i sitnice odlučuju. I da, konkurenti smo si."

