Farma

Novi tjedni zadatak iznenadio farmere - umjesto obitelji, na imanje stigao Marinko

Farmeri su očekivali emotivan susret s bližnjima, no dobili su potpuno drukčiji izazov

RTL.hr
18.08.2025 21:00

Zadatak ovog tjedna zvuči jednostavno, ali farmerima baš i nije sjeo. Treba rastaviti sve što su do sada izgradili. Od nastambi za svinje do prostora za magarce, sve se mora rasklopiti do posljednjeg dijela. I dok se među kandidatima osjetilo razočaranje što neće vidjeti svoje najbliže, Dario je u svom stilu pokušao zadržati vedrinu i istaknuo da je "lakše rastaviti nego sastaviti". Marinku je obećao da će na kraju biti ponosan na njihov rad.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

