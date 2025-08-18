Novi tjedni zadatak iznenadio farmere - umjesto obitelji, na imanje stigao Marinko

Zadatak ovog tjedna zvuči jednostavno, ali farmerima baš i nije sjeo. Treba rastaviti sve što su do sada izgradili. Od nastambi za svinje do prostora za magarce, sve se mora rasklopiti do posljednjeg dijela. I dok se među kandidatima osjetilo razočaranje što neće vidjeti svoje najbliže, Dario je u svom stilu pokušao zadržati vedrinu i istaknuo da je "lakše rastaviti nego sastaviti". Marinku je obećao da će na kraju biti ponosan na njihov rad.

