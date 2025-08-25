Emisije
Farma

Novost na imanju: Što su to farmerske igre?

Finalisti nagađaju o iznenađenjima i mogućim eliminacijama

RTL.hr
25.08.2025 21:20

Napetost na imanju raste jer se bliže 'Farmerske igre', novi izazov koji će odlučiti tko će nastaviti put prema superfinalu. Kandidati ne znaju što ih točno očekuje, ali već nagađaju da bi se mogla raditi o ključnoj borbi. Mario je među prvima iznio svoje sumnje: "Farmerske igre pretpostavljam da bi mogle biti neka potencijalna arena, obzirom da nas je šest finalista, a u superfinale ne može ući svih šest. Tako da možda bi već sutra netko mogao biti eliminiran." Na plakatu stoji kako će glavne zvijezde biti finalisti, ali i gosti iznenađenja. Upravo to je dodatno zagolicalo maštu farmera.

Farmerske igre, Farma
Farmerske igre, Farma FOTO: RTL

"Spremni smo za rokačinu" poručio je Mario samouvjereno. I dok se nagađa tko bi mogao stići, Ivan ima svoje pretpostavke: "Mislim da gosti iznenađenja mogu biti ostatak farmera koji nisu došli kao povratnici. Sve u svemu, jedva čekam te igre da vidim što će se odvijati i kako će biti."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

