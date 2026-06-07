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Farma

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' o selidbi u Dubai za RTL.hr: 'Ovdje imam stan, posao i svaki dan mi sve bolje ide'

Kandidatkinju posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' Nušu gledatelji će od 8. lipnja na platformi Voyo moći pratiti u posve drugačijem izdanju – kao kandidatkinju reality showa 'Farma Slovenija'

RTL.hr
07.06.2026 08:00

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' nedavno je otkrila da se preselila u Dubai. Sada je za RTL.hr otkrila kako je došlo do te odluke. "Odluka nije bila iznenadna, više vremena sam već razmišljala o tome, ovdje imam više prilika za ostvarivanje karijere kakvu želim nego što imam u Sloveniji, kao i više prilika za druge poslove. Imam svoj stan, posao gdje se jako dobro osjećam, svaki dan se nešto dešava i svaki dan mi sve bolje i bolje ide. Mislim da mi je odlazak dao još više na karakteru, svaki dan učim nešto novo o sebi, o onome tko sam i što želim biti", poručila je.

Inače, Nuša je sudjelovala u dvanaestoj sezoni reality showa 'Farma Slovenija' koja stiže na Voyo. "Ako su me voljeli u 'Gospodinu Savršenom' gledati kako se svađam, onda neka gledaju i Farmu jer tamo sam ista", kazala je Nuša.

Kako će se u ovoj seoskoj avanturi snaći 16 kandidata, među kojima je i Nuša – gledatelji mogu provjeriti od 8. lipnja na platformi Voyo u reality showu 'Farma Slovenija'!

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Nuša za RTL.hr poručila: 'Ako ste me voljeli u 'Gospodinu Savršenom' gledati kako se svađam, onda gledajte Farmu Slovenija'

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