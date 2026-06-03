Nuša iz 'Gospodina Savršenog' stiže u 'Farmu Slovenija'! Za RTL.hr poručila: 'Neka Hrvatska vidi da sam i domaćica'

Britku, vrckavu i nepredvidivu kandidatkinju posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' gledatelji će od 8. lipnja na platformi Voyo moći pratiti u posve drugačijem izdanju – kao kandidatkinju reality showa 'Farma Slovenija'

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Najnovija, dvanaesta sezona reality showa 'Farma Slovenija' stiže na Voyo, a osim brojnih iznenađenja, napetih zadataka, svađa i intriga u seoskom okruženju, hrvatskim gledateljima bit će posebno zanimljiva jer se u njoj natječe i 19-godišnja Nuša Šebjanić, koja se borila za srce Karla Godeca i Petra Rašića. Nuša je sada za RTL.hr otkrila sve o svom iskustvu u 'Farmi'.

Što te motiviralo da se prijaviš na Farmu i kako je došlo do te odluke?

Bila sam već u Farmi godinu dana prije, tad sam tamo upoznala jednog dečka i sve mi se vrtjelo samo oko njega. Ove godine sam se željela pokazati kao sam svoj lik bez nekoga tko baca sjenu na mene.

icon-expand Nuša, Farma Slovenija FOTO: RTL

Kada si se prijavljivala za Farmu, jesi li osjetila strah ili sumnju što te očekuje u takvom okruženju? Kako si se pripremala za to?

Bila sam spremna već na sve jer sam znala da se vraćam na imanje na kojem sam već bila i živjela tako da mi nije teško palo ništa.

Što si željela postići sudjelovanjem na Farmi? Je li to bio izazov, prilika za osobni razvoj ili nešto drugo?

Naravno, prilika da iskusim nešto, izgradim sebe, stavim se u neku, barem meni, neprirodnu okolinu.

icon-expand Nuša, Savršeni podcast FOTO: RTL

Je li te bilo strah seoskih poslova i života na farmi?

Znala sam sve već od svog prethodnog iskustva tamo, tako da me nije bilo strah.

Jesi li imala strateški plan za Farmu ili si sve prepuštala trenutku?

Imala sam ja sve u planu kako i što moram reći, tako da sam jako zadovoljna sa svime što se desilo jer je bilo baš tako kako sam planirala.

icon-expand Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Sudjelovala si u Farmi i Gospodinu Savršenom. Kako bi usporedila ta dva iskustva? Što je bilo intenzivnije?

Ta dva showa ne mogu se nikako usporediti. To su dva potpuno drugačija realitija i iskustva... Ne znam ni što bih rekla, ali sigurno mi je 'Gospodin Savršeni' više upisan na kožu.

Jesi li uzbuđena što će te hrvatska publika imati prilike vidjeti u potpuno drugačijem formatu?

Neka Hrvatska vidi da sam i domaćica. :)

icon-expand Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Zašto hrvatska publika treba pratiti Farmu?

Ako su me voljeli u 'Gospodinu Savršenom' gledati kako se svađam, onda neka gledaju i Farmu jer tamo sam ista.

Preselila si se u Dubai, reci nam kako je došlo do te odluke i koliko ti se život sada promijenio?