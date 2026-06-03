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Farma

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' stiže u 'Farmu Slovenija'! Za RTL.hr poručila: 'Neka Hrvatska vidi da sam i domaćica'

Britku, vrckavu i nepredvidivu kandidatkinju posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' gledatelji će od 8. lipnja na platformi Voyo moći pratiti u posve drugačijem izdanju – kao kandidatkinju reality showa 'Farma Slovenija'

RTL.hr
03.06.2026 09:00

Najnovija, dvanaesta sezona reality showa 'Farma Slovenija' stiže na Voyo, a osim brojnih iznenađenja, napetih zadataka, svađa i intriga u seoskom okruženju, hrvatskim gledateljima bit će posebno zanimljiva jer se u njoj natječe i 19-godišnja Nuša Šebjanić, koja se borila za srce Karla Godeca i Petra Rašića. Nuša je sada za RTL.hr otkrila sve o svom iskustvu u 'Farmi'.

Što te motiviralo da se prijaviš na Farmu i kako je došlo do te odluke?

Bila sam već u Farmi godinu dana prije, tad sam tamo upoznala jednog dečka i sve mi se vrtjelo samo oko njega. Ove godine sam se željela pokazati kao sam svoj lik bez nekoga tko baca sjenu na mene.

Nuša, Farma Slovenija
Nuša, Farma Slovenija FOTO: RTL

Kada si se prijavljivala za Farmu, jesi li osjetila strah ili sumnju što te očekuje u takvom okruženju? Kako si se pripremala za to?

Bila sam spremna već na sve jer sam znala da se vraćam na imanje na kojem sam već bila i živjela tako da mi nije teško palo ništa.

Što si željela postići sudjelovanjem na Farmi? Je li to bio izazov, prilika za osobni razvoj ili nešto drugo?

Naravno, prilika da iskusim nešto, izgradim sebe, stavim se u neku, barem meni, neprirodnu okolinu.

Nuša, Savršeni podcast
Nuša, Savršeni podcast FOTO: RTL

Je li te bilo strah seoskih poslova i života na farmi?

Znala sam sve već od svog prethodnog iskustva tamo, tako da me nije bilo strah.

Jesi li imala strateški plan za Farmu ili si sve prepuštala trenutku?

Imala sam ja sve u planu kako i što moram reći, tako da sam jako zadovoljna sa svime što se desilo jer je bilo baš tako kako sam planirala.

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Sudjelovala si u Farmi i Gospodinu Savršenom. Kako bi usporedila ta dva iskustva? Što je bilo intenzivnije?

Ta dva showa ne mogu se nikako usporediti. To su dva potpuno drugačija realitija i iskustva... Ne znam ni što bih rekla, ali sigurno mi je 'Gospodin Savršeni' više upisan na kožu.

Jesi li uzbuđena što će te hrvatska publika imati prilike vidjeti u potpuno drugačijem formatu?

Neka Hrvatska vidi da sam i domaćica. :)

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Zašto hrvatska publika treba pratiti Farmu?

Ako su me voljeli u 'Gospodinu Savršenom' gledati kako se svađam, onda neka gledaju i Farmu jer tamo sam ista.

Preselila si se u Dubai, reci nam kako je došlo do te odluke i koliko ti se život sada promijenio?

Odluka nije bila iznenadna, više vremena sam već razmišljala o tome, ovdje imam više prilika za ostvarivanje karijere kakvu želim nego što imam u Sloveniji, kao i više prilika za druge poslove. Imam svoj stan, posao gdje se jako dobro osjećam, svaki dan se nešto dešava i svaki dan mi sve bolje i bolje ide. Mislim da mi je odlazak dao još više na karakteru, svaki dan učim nešto novo o sebi, o onome tko sam i što želim biti.

Kako će se u ovoj seoskoj avanturi snaći 16 kandidata, među kojima je i Nuša – gledatelji mogu provjeriti od 8. lipnja na platformi Voyo u reality showu 'Farma Slovenija'!

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