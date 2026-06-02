Farma

Nuša se vraća i postaje – farmerica! Njezine seoske avanture pratite od 8. lipnja na Voyo!

Britku, vrckavu i nepredvidivu kandidatkinju posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' gledatelji će od 8. lipnja na platformi Voyo moći pratiti u posve drugačijem izdanju – kao kandidatkinju reality showa 'Farma Slovenija'!

02.06.2026 13:29

Najrecentnija, dvanaesta sezona reality showa 'Farma Slovenija' stiže na Voyo, a osim brojnih iznenađenja, napetih zadataka, svađa i intriga u seoskom okruženju, hrvatskim gledateljima bit će posebno zanimljiva jer se u njoj natječe i 19-godišnja Nuša Šebjanić, koja se borila za srce Karla Godeca i Petra Rašića. Nuša je u 'Gospodinu Savršenom' bila jedna od najmlađih kandidatkinja, koja se itekako istaknula svojim snažnim stavovima koje je gorljivo branila, brutalnom iskrenošću i spremnosti da pod svaku cijenu dođe do cilja koji si je zacrtala. Bilo da šije vlastitu odjeću, stvara sadržaj na društvenim mrežama ili gradi odnose s ljudima, jedno je sigurno - Nuša uvijek ide do kraja!

Nuša, Farma Slovenija FOTO: RTL

No Nuši ovo nije prvi put da se natječe u 'Farmi' jer sreću je okušala i u jedanaestoj sezoni tog slovenskog showa. A što ju je potaknulo na povratak na selo?

Kad sam se ponovno prijavljivala, nisam imala nikakav poseban cilj, samo sam željela opet sve doživjeti. Moj prvi dolazak u show bio je više zbog medijske pažnje, no nakon toga sam vidjela da je to stvarno super iskustvo i željela sam ga ponoviti", kaže Nuša i priznaje kako se prije prijave na 'Farmu' nikad nije susrela sa seoskim poslovima.

Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

S dozom iskustva, ovaj će se put, otkriva, truditi još više uživati, stvarati uspomene i zaigrati ovu napetu igru. Nuša smatra da je njezina najveća prednost u odnosu na ostale kandidate njezina mladost, ljepota, osjećaj za igru i sposobnost prilagodbe na različite uvjete. No, kako naglašava, neće dopustiti da je itko iskorištava nego će se u svakoj situaciji zauzeti za sebe.

Pokazat ću još više temperamenta. Borit ću se kako bih dokazala da sam u pravu, ali borit ću se i za meni drage ljude. Kandidate koji me ne budu poštovali – poslat ću u arenu", najavljuje.

Kao svoje idealne saveznike u showu Nuša vidi osobe istih svjetonazora, a ako pobijedi, nagradu će potrošiti na dugačko putovanje.

Nusa, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

U 'Gospodinu Savršenom' predstavila se kao osoba koja uvijek jako drži do svog izgleda, odjevnih kombinacija, šminke i frizure. Ni sada ne misli od toga posve odustati.

Logično je da u 'Farmi' manje pažnje mogu posvećivati tome, ali opet moram priznati da sam bila sređena više nego bilo koja druga cura na imanju. Ja sam bila ta koja je vječito živjela ispred ogledala", smije se. Dvanaesta sezona showa 'Farma Slovenija' donosi još više iznenađenja i neočekivanih obrata. Od još žešćih borbi za ostanak u areni, do novih životinja, drama u timovima, teških seoskih poslova na koje će se neki teško adaptirati, pa sve do jednog pozitivnog testa na trudnoću – gledatelje čeka ludo i nepredvidivo putovanje!

Kako će se u ovoj seoskoj avanturi snaći 16 kandidata, među kojima je i Nuša – gledatelji mogu provjeriti od 8. lipnja na platformi Voyo u reality showu 'Farma Slovenija'!

