Nuša se vraća i postaje – farmerica! Njezine seoske avanture pratite od 8. lipnja na Voyo!

Najrecentnija, dvanaesta sezona reality showa 'Farma Slovenija' stiže na Voyo, a osim brojnih iznenađenja, napetih zadataka, svađa i intriga u seoskom okruženju, hrvatskim gledateljima bit će posebno zanimljiva jer se u njoj natječe i 19-godišnja Nuša Šebjanić, koja se borila za srce Karla Godeca i Petra Rašića. Nuša je u 'Gospodinu Savršenom' bila jedna od najmlađih kandidatkinja, koja se itekako istaknula svojim snažnim stavovima koje je gorljivo branila, brutalnom iskrenošću i spremnosti da pod svaku cijenu dođe do cilja koji si je zacrtala. Bilo da šije vlastitu odjeću, stvara sadržaj na društvenim mrežama ili gradi odnose s ljudima, jedno je sigurno - Nuša uvijek ide do kraja!

No Nuši ovo nije prvi put da se natječe u 'Farmi' jer sreću je okušala i u jedanaestoj sezoni tog slovenskog showa. A što ju je potaknulo na povratak na selo? Kad sam se ponovno prijavljivala, nisam imala nikakav poseban cilj, samo sam željela opet sve doživjeti. Moj prvi dolazak u show bio je više zbog medijske pažnje, no nakon toga sam vidjela da je to stvarno super iskustvo i željela sam ga ponoviti", kaže Nuša i priznaje kako se prije prijave na 'Farmu' nikad nije susrela sa seoskim poslovima.

S dozom iskustva, ovaj će se put, otkriva, truditi još više uživati, stvarati uspomene i zaigrati ovu napetu igru. Nuša smatra da je njezina najveća prednost u odnosu na ostale kandidate njezina mladost, ljepota, osjećaj za igru i sposobnost prilagodbe na različite uvjete. No, kako naglašava, neće dopustiti da je itko iskorištava nego će se u svakoj situaciji zauzeti za sebe. Pokazat ću još više temperamenta. Borit ću se kako bih dokazala da sam u pravu, ali borit ću se i za meni drage ljude. Kandidate koji me ne budu poštovali – poslat ću u arenu", najavljuje. Kao svoje idealne saveznike u showu Nuša vidi osobe istih svjetonazora, a ako pobijedi, nagradu će potrošiti na dugačko putovanje.

