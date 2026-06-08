Nuša u središtu drame na Farmi od prvog dana: Posvađala se s kandidatkinjom pa sredila da je odaberu za sluškinju?

Prva epizoda najnovije, dvanaeste sezone reality showa 'Farma Slovenija' stigla je na platformu Voyo, a među 16 natjecatelja svoje je mjesto našla i popularna Nuša, koju gledatelji dobro znaju iz showa 'Gospodin Savršeni'

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Nuša je u 'Gospodinu Savršenom' bila jedna od najmlađih kandidatkinja, koja se itekako istaknula svojim snažnim stavovima koje je gorljivo branila, brutalnom iskrenošću i spremnosti da pod svaku cijenu dođe do cilja koji si je zacrtala. Već prvi kadrovi showa 'Farma Slovenija' pokazat će da s njom ni ovaj put neće biti dosade, ali ni mira. Već po dolasku na imanje Nuša će, zajedno s ostalima, iz kuće morati istjerati svinje koje su ih ondje dočekale, a zatim će zasukati rukave i odmah se primiti posla, no neki će biti skeptični.

icon-expand Nuša, Farma Slovenija FOTO: RTL

Kako ćeš musti krave i čupati korov s tim noktima?" pitat će je jedan stariji gospodin, dok će mu ona veselo odgovoriti, Pa neću!" Uz to, Nušu će na imanju dočekati jedno poznato lice kojemu će odmah prići i savjetovati se s njim, a proširit će se i trač kako njih dvoje već stvaraju svoj klan.

icon-expand Nuša, Farma Slovenija FOTO: RTL

No osim saveznika, Nuša će odmah stvoriti i neke neprijatelje pa će se tako doznati da se s natjecateljicom Lanom posvađala i prije ulaska u show. A nakon što Lana bude odabrana za prvu sluškinju, bit će uvjerena da je upravo Nuša kumovala toj odluci te da se s glavom obitelji dogovorila o svemu kako bi je se riješila.

icon-expand Nuša, Farma Slovenija FOTO: RTL