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Farma

Nuša u središtu drame na Farmi od prvog dana: Posvađala se s kandidatkinjom pa sredila da je odaberu za sluškinju?

Prva epizoda najnovije, dvanaeste sezone reality showa 'Farma Slovenija' stigla je na platformu Voyo, a među 16 natjecatelja svoje je mjesto našla i popularna Nuša, koju gledatelji dobro znaju iz showa 'Gospodin Savršeni'

RTL.hr
08.06.2026 14:13

Nuša je u 'Gospodinu Savršenom' bila jedna od najmlađih kandidatkinja, koja se itekako istaknula svojim snažnim stavovima koje je gorljivo branila, brutalnom iskrenošću i spremnosti da pod svaku cijenu dođe do cilja koji si je zacrtala. Već prvi kadrovi showa 'Farma Slovenija' pokazat će da s njom ni ovaj put neće biti dosade, ali ni mira.

Već po dolasku na imanje Nuša će, zajedno s ostalima, iz kuće morati istjerati svinje koje su ih ondje dočekale, a zatim će zasukati rukave i odmah se primiti posla, no neki će biti skeptični.

Nuša, Farma Slovenija
Nuša, Farma Slovenija FOTO: RTL

Kako ćeš musti krave i čupati korov s tim noktima?" pitat će je jedan stariji gospodin, dok će mu ona veselo odgovoriti, Pa neću!"

Uz to, Nušu će na imanju dočekati jedno poznato lice kojemu će odmah prići i savjetovati se s njim, a proširit će se i trač kako njih dvoje već stvaraju svoj klan.

Nuša, Farma Slovenija
Nuša, Farma Slovenija FOTO: RTL

No osim saveznika, Nuša će odmah stvoriti i neke neprijatelje pa će se tako doznati da se s natjecateljicom Lanom posvađala i prije ulaska u show. A nakon što Lana bude odabrana za prvu sluškinju, bit će uvjerena da je upravo Nuša kumovala toj odluci te da se s glavom obitelji dogovorila o svemu kako bi je se riješila.

Nuša, Farma Slovenija
Nuša, Farma Slovenija FOTO: RTL

Nuša mi se čini kao najveća licemjerka", dodat će jedan natjecatelj, a i glava obitelji imat će svoje mišljenje o svemu, Bile su drame s Nušom i sad imamo kaos odmah prvi dan." Kako je Nuša postala glavna tema 'Farme Slovenija' već prvi dan i je li baš sve istina, pokazat će prva epizoda već sada dostupna na platformi Voyo! Dvanaesta sezona showa 'Farma Slovenija' donosi još više iznenađenja i neočekivanih obrata. Od još žešćih borbi za ostanak u areni, do novih životinja, drama u timovima, teških seoskih poslova na koje će se neki teško adaptirati, pa sve do jednog pozitivnog testa na trudnoću – gledatelje čeka ludo i nepredvidivo putovanje!

Nove epizode s Nušom pratite od ponedjeljka do petka prije svih na platformi Voyo! Show ne propustite i na RTL-u od ponedjeljka, 15. lipnja!

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