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Farma

Nuša za RTL.hr poručila: 'Ako ste me voljeli u 'Gospodinu Savršenom' gledati kako se svađam, onda gledajte Farmu Slovenija'

Kandidatkinju posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' Nušu gledatelji će od 8. lipnja na platformi Voyo moći pratiti u posve drugačijem izdanju – kao kandidatkinju reality showa 'Farma Slovenija'

RTL.hr
06.06.2026 10:00

Najnovija, dvanaesta sezona reality showa 'Farma Slovenija' stiže na Voyo, a osim brojnih iznenađenja, napetih zadataka, svađa i intriga u seoskom okruženju, hrvatskim gledateljima bit će posebno zanimljiva jer se u njoj natječe i 19-godišnja Nuša Šebjanić, koja se borila za srce Karla Godeca i Petra Rašića. Nuša je sada za RTL.hr otkrila sve o svom iskustvu u 'Farmi'.

Nuša, Farma Slovenija
Nuša, Farma Slovenija FOTO: RTL

"Bila sam već u Farmi godinu dana prije, tad sam tamo upoznala jednog dečka i sve mi se vrtjelo samo oko njega. Ove godine sam se željela pokazati kao sam svoj lik bez nekoga tko baca sjenu na mene", poručila je Nuša.

Nuša je poručila i zašto bi hrvatska publike trebala pratiti 'Farmu'. "Ako su me voljeli u 'Gospodinu Savršenom' gledati kako se svađam, onda neka gledaju i Farmu jer tamo sam ista", kazala je.

Kako će se u ovoj seoskoj avanturi snaći 16 kandidata, među kojima je i Nuša – gledatelji mogu provjeriti od 8. lipnja na platformi Voyo u reality showu 'Farma Slovenija'!

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