Farma

Obitelj jednog kandidata sve je dobro iznenadila i nahranila, čak i one koje čeka borba za opstanak

Jednom od kandidata stiže obitelj u posjet i dobit će najljepše buđenje na 'Farmi' dosad

RTL.hr
14.08.2025 14:15

Kandidati 'Farme' još spavaju, a jednom od njih već stiže obitelj u posjet. "Negdje nekoga mora biti", otkrio je jedan od posjetitelja. Svi spavaju, no uskoro je jedan od kandidata dobio najljepše buđenje dosad. "Ne znam sanjam li ili što se događa", otkrio je. "Nedostajalo mi je sve", zaključio je. "Nisam očekivao da će ih toliko doći, sretan sam i teško mi je, sve mi je", zaključio je kandidat.

Dolazak obitelji kandidata, Farma
Dolazak obitelji kandidata, Farma FOTO: RTL

U izolaciji, čekanje do izazova koji će im biti posljednji na 'Farmi'. "Valjda će nas se netko sjetiti", otkrila je jedna od kandidatkinja u iščekivanju doručka. Posjetitelji su napunili kuću domaćim specijalitetima pa će hrane biti za sve. "Svi su mi natjecatelji super, super je da ih mogu nahraniti", presretna je mama kandidata.

Hrana, Farma
Hrana, Farma FOTO: RTL

"Pripremamo doručak, ima puno hrane, mislim da će ekipa iz izolacije ići u arenu punoga trbuha", otkrila je Anđa. Kada je doručak stigao, oduševljenju nije bilo kraja!

Tko će napustiti 'Farmu', provjerite iza ponoći na platformi Voyo! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

