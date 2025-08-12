Obiteljska idila u srcu Sicilije! Nikolina Pišek uživa na odmoru u sunčanoj Italiji

Voditeljica 'Farme' Nikolina Pišek s obitelji uživa na odmoru u Italiji. Na Instagramu je tako podijelila fotografije te pokazala prekrasne trenutke s ulica Palerma. Na Instagram storyju objavila je i videozapise iz crkvi te otkrila kako je kušala razna lokalna jela, uživajući u pravim sicilijanskim okusima.

Inače, Nikolina je nedavno u u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' otkrila više o tome kako se ona snašla na selu i vođenju 'Farme'.

''Na samom početku je bilo malo šokantno, ali budući da mi nismo bili toliko prepušteni silama prirode kao natjecatelji, koji su stvarno obitavali u zahtjevnim uvjetima. Unatoč tome što je tamo postojala kuća koja je djelovala vrlo civilizirano i ona to jest. No, jedno je kad ti imaš pećnicu, grijanje, hlađenje, TV, fen, a kad imaš samo prazne zidove, bez funkcije, to je dosta izazovno. Mi kao ekipa se nismo suočavali s time, ali sam se iskreno suosjećala sa svima koji su morali živjeti baš taj 'farmerski' život, a da ne pričamo o onim nesretnicima koji su živjeli u štali, a bilo je i još gorih varijanti'', objasnila je Nikolina.

Otkrila je da je osjećala mali pritisak jer se s takvim projektom susrela prvi put.

''Nije čak niti to toliko problem jer ekipa je jako profesionalna, svi su znali što rade. Ono što je nepredvidivo je stanje na terenu. Nikad ne znaš što će se dogoditi, kako će se odviti neki događaj, hoće li se dogoditi neki sukob, hoće li se netko razboljeti, ozlijediti, hoće li netko imati neku krizu, a bilo je svega... Vjerujte mi'', rekla je Nikolina i dodala da su u cijeloj toj priči bile i životinje koje su zahtijevale skrb. ''O njima su brinuli natjecatelji, ali naravno da je bila prisutna i veterinarska ekipa u slučaju bilo kakvih situacija'', objasnila je.

