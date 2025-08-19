Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Obiteljski susret otkrio sve: 'Nikad nisam bila sluškinja, ja sam vođa klana!'

Nikolina je dočekala obitelj na 'Farmi' i otvoreno priznala svoju moćnu ulogu među farmerima

RTL.hr
19.08.2025 21:00

Na imanje je stigla Nikolinina obitelj. Osmijesi, zagrljaji i vesela atmosfera brzo su ispunili 'Farmu', a Nikolina nije skrivala koliko joj znači što ih vidi. "Moj tata je legendica, svi smo prijatelji u obitelji", rekla je kroz smijeh. U razgovoru s najbližima, Nikolina im je prepričavala svoj put kroz igru: "Ja nikad nisam bila u areni, nisam bila nikad sluškinja. Ja sam vođa klana, zovu me matica."

Nikolina, Farma
Nikolina, Farma FOTO: RTL

Njezin prijatelj otkrio je da joj ta uloga nije strana ni izvan 'Farme': "U srednjoj je isto bila glavna, glasna i popularna."Susret je donio novu dozu energije Nikolini, a gledatelji sada s još većim zanimanjem prate hoće li vođa klana uspjeti zadržati svoj tron do kraja.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

nikolina farma
Farma

Ivan o povratku bivših kandidata: 'Vrijeme je da snosimo posljedice'

Farma

Manuela odabrala protivnicu za arenu, izazvala vođu klana u direktan obračun!

Moglo bi te zanimati

Tko će napustiti 'Farmu'? Duel se bliži, jedna kandidatkinja se ne osjeća najbolje

Tko će ovoga puta ostati praznih ruku na 'Farmi', a tko se dobro nasmijati?

Šok! Povratnici ili osvetnici?! Oni odlučuju o sudbini preostalih kandidata!

ANKETA Manja je nahvalila Marija u oproštajnoj poruci: Slažete li se da je on najbolje odgojen muškarac na 'Farmi'?

Vođa obitelji Manuela priznala o slugama: 'Ne mogu ih smisliti'

Obiteljska idila u srcu Sicilije! Nikolina Pišek uživa na odmoru u sunčanoj Italiji