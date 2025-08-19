Obiteljski susret otkrio sve: 'Nikad nisam bila sluškinja, ja sam vođa klana!'

Na imanje je stigla Nikolinina obitelj. Osmijesi, zagrljaji i vesela atmosfera brzo su ispunili 'Farmu' , a Nikolina nije skrivala koliko joj znači što ih vidi. "Moj tata je legendica, svi smo prijatelji u obitelji", rekla je kroz smijeh. U razgovoru s najbližima, Nikolina im je prepričavala svoj put kroz igru: "Ja nikad nisam bila u areni, nisam bila nikad sluškinja. Ja sam vođa klana, zovu me matica."

Njezin prijatelj otkrio je da joj ta uloga nije strana ni izvan 'Farme': "U srednjoj je isto bila glavna, glasna i popularna."Susret je donio novu dozu energije Nikolini, a gledatelji sada s još većim zanimanjem prate hoće li vođa klana uspjeti zadržati svoj tron do kraja.

