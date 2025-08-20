Emisije
Farma

Od prvog dana nerazdvojne! Doroteja je uz Nikolinu pred najteži izazov

Dok se Nikolina priprema za odlazak u arenu, Doroteja je došla u izolaciju pružiti joj podršku i pokazati koliko im njihovo prijateljstvo znači

RTL.hr
20.08.2025 20:30

Jutro u izolaciji bilo je ispunjeno emocijama. Nikolina i Manuela probudile su se svaka sa svojim mislima o nadolazećem dvoboju, a atmosferu je dodatno obilježio dolazak Doroteje, koja je došla pružiti podršku svojoj saveznici. "Zabrinuta sam za Nikolinu, ovo mi je najnervoznije jutro... do arene nemam mira," priznala je Doroteja.

Doroteja i Nikolina, Farma
Doroteja i Nikolina, Farma FOTO: RTL

 Nikolina je bila dirnuta njenim dolaskom: "Super je da znam da Dora misli na mene, drago mi je da imam Doroteju. Držimo se zajedno od početka i jako mi puno znači što je došla ovdje da me podrži." Doroteja je poručila kako uopće ne želi razmišljati o scenariju u kojem se Nikolina ne vraća s dvoboja: "Ne želim uopće razmišljati u tom smjeru..."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

