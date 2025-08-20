Od prvog dana nerazdvojne! Doroteja je uz Nikolinu pred najteži izazov

Jutro u izolaciji bilo je ispunjeno emocijama. Nikolina i Manuela probudile su se svaka sa svojim mislima o nadolazećem dvoboju, a atmosferu je dodatno obilježio dolazak Doroteje, koja je došla pružiti podršku svojoj saveznici. "Zabrinuta sam za Nikolinu, ovo mi je najnervoznije jutro... do arene nemam mira," priznala je Doroteja.

Nikolina je bila dirnuta njenim dolaskom: "Super je da znam da Dora misli na mene, drago mi je da imam Doroteju. Držimo se zajedno od početka i jako mi puno znači što je došla ovdje da me podrži." Doroteja je poručila kako uopće ne želi razmišljati o scenariju u kojem se Nikolina ne vraća s dvoboja: "Ne želim uopće razmišljati u tom smjeru..."

