Odbrojavanje do kraja: Predzadnji tjedan donio šokove, a sad odlučuju samo arene!

Nakon što je Davor napustio imanje, Dario je preuzeo vođenje i time osigurao prolazak u finalni tjedan. Iako mu to nije prvi put da nosi titulu vođe, sada je svjestan da mu svaki potez može odrediti sudbinu. Kandidati nisu oduševljeni njegovim ulaskom među finaliste, no Dario je odlučan pokazati da zaslužuje svoje mjesto.

Farmeri su je ponovno izabrali, no Manuela se ovaj put nije povukla, već odlučila sama birati protivnicu. Odabrala je vođu klana Nikolinu i time podigla napetost na vrhunac. Na imanju su svi znali da ih čeka jedan od najtežih dvoboja u sezoni.

Stara lica ponovno ulaze u igru, a njihove odluke mogle bi preokrenuti sve što su preostali kandidati gradili mjesecima. Dok jedni priželjkuju podršku, drugi strahuju od osvete i nerazjašnjenih računa. Na 'Farmi' više ništa nije sigurno.

Četvrta arena donijela je kraj Manueline priče. Iako je hrabro izazvala Nikolinu, snaga joj nije bila dovoljna. Farmeri su emotivno reagirali na njezin odlazak, dok je Nikolina još jednom potvrdila da je ozbiljna prijetnja u završnici.

Rebecca je s osmijehom prihvatila ulogu prve duelistkinje i bez oklijevanja odabrala Doroteju. Time je na 'Farmi' zavladala napetost jer se sprema još jedan od najnapetijih ženskih obračuna sezone.

Tjedni zadatak završio je fijaskom, umjesto urednog posla, Marinko je dočekao potpuni kaos. Kandidati su pokušali opravdati neuspjeh, no strogi mentor im je jasno dao do znanja da nema opravdanja za propuste. Pali su tjedni zadatak.

Umjesto dvoboja povratnici su morali izabrati treću osobu za troboj. U arenu ulaze Rebecca, Doroteja i Anđela, a disciplina snage donosi najveću dramu do sada. U spektakularnoj borbi Rebecca je uspjela savladati obje protivnice i izboriti ulazak u finalni tjedan. Emocije su je svladale pa je zaplakala pred svima, dok su jedni čestitali, drugi su u nevjerici gledali rasplet.

