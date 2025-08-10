Emisije
Farma

One vode igru: Ovo su alfa žene 'Farme' koje nitko ne smije podcijeniti!

Na 'Farmi' se od početka vode velike bitke, a među najsnažnijim igračicama ove sezone izdvojile su se četiri žene: Nikolina, Doroteja, Manuela i Rebecca. I svaka od njih svoju snagu pokazuje na potpuno drugačiji način

RTL.hr
10.08.2025 09:00

Na 'Farmi' ove sezone dominiraju žene. Nikolina, Doroteja, Manuela i Rebecca dokazale su iz tjedna u tjedan da znaju kako igrati, preživjeti i pobjeđivati. Svaka na svoj način, ali s istim rezultatom, čvrsto drže igru u svojim rukama.

Nikolina i Doroteja su klanske strateginje koje nitko nije uspio dotaknuti

I dok muški kandidati sve češće komentiraju da "konce vuku žene", Nikolina i Doroteja iz tjedna u tjedan ostaju netaknute. Uvijek u pozadini, ali uvijek informirane, one su osovina najjačeg saveza na imanju. Nikolina je za RTL.hr sama rekla: "Ako znamo organizirati i povezati ljude, ne znači da manipuliramo, samo funkcioniramo bolje." No, neki farmeri im to ipak zamjeraju i priželjkuju njihovo rušenje, ali zasad bez uspjeha.

Iako na prvi pogled nježna, Rebecca je iz dana u dan dokazivala da zna što hoće i da se ne boji ni izazova ni dvoboja. Jednom je poručila: "Muško si, ali moj glas ćeš svejedno dobiti." Njezina upornost, humor i direktnost osvojili su gledatelje, a kako je Iman rekla nakon ispadanja "Rebecca je prijetnja ženama i pola muškaraca."

Manuela: Sama protiv svih i s arenama iza sebe, je li vrijeme da je se počne shvaćati ozbiljno?

Na imanju je solo igračica koja ne pristaje na kompromise. Iako su je bivši saveznici jednom žrtvovali, Manuela nije klonula, odlučila je igrati samo za sebe. "Najvažnije mi je ostati vjerna sebi. Ako me to košta izlaska, neka bude tako", rekla je.

I dok neki muški kandidati već pripremaju strategije za njihovo rušenje, sve su četiri još uvijek tu. Neranjive, stabilne i opasno fokusirane. 

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

Farma

Mario pun hvale za svoju miljenicu Nikolinu: 'Malo tko na 'Farmi' se može pohvaliti s toliko kvalitetnih osobina'

