'Osjećam se moćno i sigurno'! Manuela spremna za arenu, a Nikolina poručuje: 'Bilo bi glupo da izgubim od nje'

Na 'Farmi' vlada napeta atmosfera pred ulazak Nikoline i Manuele u arenu. Kandidati su podijeljeni, dok Darko vjeruje da će Nikolina odnijeti pobjedu, Dario bodri Manuelu i savjetuje joj da se osloni na snagu i hladnu glavu. Nikolina priznaje kako bi joj poraz od Manuele bio veliki udarac, jer mnogi smatraju da je upravo ona najjača karika u igri.

S druge strane, Manuela ističe da se osjeća "moćno i sigurno", a od Darija je dobila i narukvicu za sreću. "Pravda uvijek pobjeđuje, a ja se prezivam Pravda", poručuje odlučno. Hoće li u areni presuditi fizička snaga, mentalna izdržljivost ili podrška s tribina, saznat će se vrlo brzo.

