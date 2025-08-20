Emisije
Farma

'Osjećam se moćno i sigurno'! Manuela spremna za arenu, a Nikolina poručuje: 'Bilo bi glupo da izgubim od nje'

Napetost raste dok se dvije suparnice pripremaju za odlučujući dvoboj. Nikolina vjeruje u svoju snagu i status jake karike, dok Manuela uz podršku saveznika tvrdi da je spremna dokazati da pravda uvijek pobjeđuje

RTL.hr
20.08.2025 20:45

Na 'Farmi' vlada napeta atmosfera pred ulazak Nikoline i Manuele u arenu. Kandidati su podijeljeni, dok Darko vjeruje da će Nikolina odnijeti pobjedu, Dario bodri Manuelu i savjetuje joj da se osloni na snagu i hladnu glavu. Nikolina priznaje kako bi joj poraz od Manuele bio veliki udarac, jer mnogi smatraju da je upravo ona najjača karika u igri. 

S druge strane, Manuela ističe da se osjeća "moćno i sigurno", a od Darija je dobila i narukvicu za sreću. "Pravda uvijek pobjeđuje, a ja se prezivam Pravda", poručuje odlučno. Hoće li u areni presuditi fizička snaga, mentalna izdržljivost ili podrška s tribina, saznat će se vrlo brzo.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

Farma

Od prvog dana nerazdvojne! Doroteja je uz Nikolinu pred najteži izazov

