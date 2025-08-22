Otkrio drugu stranu: Mentor Marinko objavio fotku s farmerima - pogledajte tko se sve našao na okupu!

Iako ga kandidati često doživljavaju kao najstrožeg čovjeka na imanju, mentor Marinko Vukobratović sada je pokazao i svoju opuštenu stranu! Na Instagramu je objavio zajedničku fotografiju s farmerima uz opis: "Ekipa na okupu! Malo kaosa, puno smijeha i uspomene s Farme koje se ne zaboravljaju." Ulazimo u finalni tjedan, napetost raste, a ovo je prvi put da gledatelji imaju priliku vidjeti kako izgleda pravi timski duh izvan kamera. Dok su zadaci na 'Farmi' izazivali dramatične trenutke i sukobe, ova fotka otkriva da se iza kulisa uvijek pronalazio prostor za smijeh i druženje.

Podsjetimo, pred nama je završnica sezone u kojoj će se odlučiti tko odnosi glavnu nagradu. Nakon brojnih arena, iznenađenja i povrataka bivših kandidata, farmeri ulaze u završni tjedan, a sudeći po atmosferi na fotografiji, neka prijateljstva ostat će i nakon finala!

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!