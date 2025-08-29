'Ova slika će imati posebno mjesto u mom srcu': Emotivan oproštaj farmera s mentorom Marinkom

"Ova slika će imati posebno mjesto u mojoj kući, a i u mom srcu", rekao je vidno dirnut Marinko . Davor nije krio emocije: "Marinko je ušao svima pod kožu. Družili smo se s tim čovjekom, sve nas je zbližio. Emotivna je atmosfera." Rebecca je to sažela jednostavno, ali snažno: "Kad je obitelj na okupu, sve je lijepo, a Marinko je tu."

Na rastanku je Marinko zahvalio svima na putovanju koje su prošli zajedno: "Hvala vam puno, bilo je lijepo putovanje... Siguran sam da su se ovdje formirali kao osobe. Čast mi je i drago mi je što sam bio njihov mentor." Farmeri su ga ispratili sa smijehom, suzama i velikim poštovanjem, dok se zatvaralo još jedno veliko poglavlje 'Farme'.