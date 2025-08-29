Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

'Ova slika će imati posebno mjesto u mom srcu': Emotivan oproštaj farmera s mentorom Marinkom

Tijekom mjeseci provedenih na imanju, Marinko je bio podrška, savjetnik, prijatelj i oslonac. U posljednjim trenucima, farmeri su mu odlučili zahvaliti poklonom koji nosi duboko značenje sliku njihove kuće s imenima svih kandidata

RTL.hr
29.08.2025 20:45

"Ova slika će imati posebno mjesto u mojoj kući, a i u mom srcu", rekao je vidno dirnut Marinko. Davor nije krio emocije: "Marinko je ušao svima pod kožu. Družili smo se s tim čovjekom, sve nas je zbližio. Emotivna je atmosfera." Rebecca je to sažela jednostavno, ali snažno: "Kad je obitelj na okupu, sve je lijepo, a Marinko je tu." 

Oproštaj s Marinkom, Farma
Oproštaj s Marinkom, Farma FOTO: RTL

Na rastanku je Marinko zahvalio svima na putovanju koje su prošli zajedno: "Hvala vam puno, bilo je lijepo putovanje... Siguran sam da su se ovdje formirali kao osobe. Čast mi je i drago mi je što sam bio njihov mentor." Farmeri su ga ispratili sa smijehom, suzama i velikim poštovanjem, dok se zatvaralo još jedno veliko poglavlje 'Farme'.

Oproštaj s Marinkom, Farma
Oproštaj s Marinkom, Farma FOTO: RTL

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

marinko farma
Farma

Posljednji zalazak na 'Farmi': Kandidati ostavili srce pred vratima imanja

Farma

Zeleni, ljubičasti ili narančasti ključ? Tko će postati pobjednik 'Farme'?

Moglo bi te zanimati

'Sad pucam, letim, gazim': Bliži se veliki dan, tko ide u superfinale 'Farme'?

Prepoznajete li ovog kandidata 'Farme'? Odrastao je bez luksuza, ali kaže da je tako život bio ljepši

Za koga bivši farmeri i mentor navijaju u 'Farmi'? Evo tko su njihovi favoriti među TOP 6 finalista!

Šok! Ivan izvadio tajni joker: 'Birat ću lakši put do finala'

Napokon odlučeno! Pogledajte tko se bori protiv koga u velikom finalu 'Farme'

Dejan za RTL.hr otkrio: 'Nakon 'Farme' sam napravio onu vlastitu. Sin je obožava!'