Farma

Ovakvog Darka još nismo vidjeli! Pokazao se u drugačijem izdanju i poslao zanimljivu poruku, a ovaj detalj upada u oči

Darko je poslao zanimljivu poruku i pozirao u drugačijem izdanju

RTL.hr
08.08.2025 10:00

Darko iz 'Farme' se na društvenim mrežama pokazao u jednom drugačijem izdanju. Naime, podijelio je svoju fotografiju na kojoj sjedi na motoru.

"Ne čekaj dok sve ne bude kako treba. Nikad neće sve biti savršeno. Uvijek će biti izazova, prepreka i manje savršenih uvjeta. Pa što? Počni sada. Sa svakim korakom bit ćeš sve jači i jači, vještiji i vještiji, sve pouzdaniji i uspješniji", poručio je u objavi. 

Darko, Farma
Darko, Farma FOTO: Instagram

Na fotografiji su u prvi plan došle i njegove tetovaže na desnoj nozi od kojih je jedna pseća šapica. 

Inače, Darko je jedan od 11 kandidata koji su trenutno na 'Farmi' te se bore za prolazak dalje i pobjedu koja donosi nagradu od 50.000 eura. On je u nedavnom duelu izbacio Jelenu s kojom je nekad bio u odličnom odnosu. Za RTL.hr je komentirao njihov odnos. 

"Nikad nije bilo ništa više od igre", istaknuo je. 

Jelena i Darko u areni
Jelena i Darko u areni FOTO: RTL

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

