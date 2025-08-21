Ovo je Manuelin put kroz 'Farmu': Od solo igračice do kraljice arene, uvijek svoja i uvijek pozitivna

icon-close

Manuela Pravda ušla je na 'Farmu' gotovo nenametljivo, ali ubrzo je postala jedna od najprepoznatljivijih i najvoljenijih kandidatkinja. Kandidati i gledatelji zapamtili su je po iskrenosti, humoru i energiji koja je uvijek bila pozitivna i neiskvarena. Od prvih sukoba, preko borbi u areni, pa sve do odlaska tik pred kraj, Manuela je ostala dosljedna sebi.

Manuela nije skrivala kako joj je teško podnijeti spletke i lažna savezništva. "Bude me sramota što sam tu s nekim ljudima", priznala je jednom prilikom. Iako je nakratko pristala biti dio klana, Manuela je brzo shvatila da to nije njezin put. "Bila sam u klanu i kad su me žrtvovali, odlučila sam se povući.", istaknula je. Najviše ju je pogodila izdaja Davora, od kojeg je očekivala zaštitu, a on joj je dao glas za duel. "Mislila sam da sam našla hrabrog viteza, a opet sam sama", rekla je tada. Upravo je taj solo put postao njezin zaštitni znak. "Moja najbolja odluka je bila kad sam odabrala solo put za sebe, bez klanova bez saveznika, jer ako će mi biti loše barem znam koga mogu kriviti, a samoj mi nikada ne može biti loše", poručila je.

Iako je nekoliko puta govorila da želi napustiti imanje, njezina priča u areni bila je nevjerojatna. Redom je rušila favorite, prvo Harisa, pa Gorana, a zatim i svoju blisku prijateljicu Manju. "Jesam li upravo porazila najjačeg muškarca na 'Farmi'? Jedna žena?" pitala je nakon prve pobjede, iznenađena vlastitom snagom. Svaka iduća borba samo je jačala njezin status kraljice arene. "Opet sam izbacila muškarca. Ja sam sebi kraljica!", izjavila je nakon pobjede nad Goranom. Duel s Manjom bio je posebno emotivan, grlile su se i bodrile iako su znale da se samo jedna vraća na imanje. "Borit ćemo se kao lavice!", rekla je tada Manuela, a Manja je nakon poraza priznala da bi voljela da upravo ona bude pobjednica 'Farme'.

Manuela nije skrivala da joj je najveći cilj bio suprotstaviti se Nikolini, vođi klana."Jednom kad riješite maticu, pčelice su izgubljene", objašnjavala je svoju strategiju. Kad je dobila priliku sama birati protivnika, izazvala je upravo nju. U arenu je ušla bez svojih ružičastih čizmica, s čizmom na štapu i natpisom 'pravda', poručivši: "Moje prezime je Pravda i ja se borim za pravdu. Ne borim se protiv Nikoline, nego za slobodu izražavanja." Iako je borba bila žestoka, Nikolina je slavila, a Manuela se oprostila od imanja. "Koliko lud moraš biti da odabereš najjaču? Ne žalim, to sam napravila i ponovila bih opet", priznala je.

